Эксперт заявил, что рынок пейджеров в России не умер

2025-09-17T04:57+0300

2025-09-17T04:57+0300

2025-09-17T05:08+0300

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. В России пейджеры продаются, но как коллекционные вещи, при этом устройства безопасны, рассказал РИА Новости ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября 2024 года произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль "Пейджинговая связь в России, насколько мне известно, не существует. Существуют корпоративные системы, возможно. Пейджеры действительно продают и, скорее, как коллекционные вещи. Они безопасны", - сказал Муртазин. Мировой рынок пейджеров на сегодняшний момент оценивается в 1-1,2 миллиарда долларов, что является довольно большой величиной, отметил агентству независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Главным образом пейджеры в мире сейчас используются сотрудниками различных экстренных служб и транспорта, поскольку их нельзя заразить вирусами и они не создают электромагнитных помех. Кроме того, как подчеркнула РИА Новости эксперт РЭУ имени Плеханова Анастасия Медведева, пейджинговые сети обеспечивают невероятно широкое и глубокое покрытие сигналом - сообщение дойдет даже в подвале, лифте или удаленной сельской местности, где мобильная связь может отсутствовать. "Но в долгосрочном периоде глобальный рынок пейджеров вряд ли будет расти, поскольку по функциональности они все-таки проигрывают мобильным телефонам и смартфонам, которые совершенствуются с каждым годом", - отметил Хазанов.

