Эксперты рассказали о росте спроса на новостройки в Краснодаре
Спрос на новостройки в Краснодаре после возобновления работы аэропорта может вырасти на 10-14%, рассказали опрошенные РИА Недвижимость девелоперы. | 17.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Спрос на новостройки в Краснодаре после возобновления работы аэропорта может вырасти на 10-14%, рассказали опрошенные РИА Недвижимость девелоперы. Ранее Минтранс объявил о возобновлении работы аэропорта в Краснодаре, закрытого с конца февраля 2022 года, первый рейс запланирован на 17 сентября. "Прирост может составить порядка 14% в течение года. Это связано с тем, что рынку и потребителям необходимо время: нужно перестроить логистику, наладить маршруты, оценить удобство перелетов", – заявила коммерческий директор Dogma Жанна Белянкина. Директор департамента аналитики и ценообразования девелопера "Неометрия" Ксения Рысенко в свою очередь ожидает увеличение спроса на 10% до конца года. Однако этот всплеск, как считает партнер NF Group Ольга Широкова, будет краткосрочным и ограниченным, поскольку речь в большей степени идет о реализации отложенного спроса, накопленного за время отсутствия авиасообщения. По словам Белянкиной, примерно половину спроса в Краснодаре формируют жители других регионов России. Около 5-10% покупателей - с Дальнего Востока, 15-20% - из Сибири, 25-30% из Центральной России, еще стабильно приезжают в Краснодар покупатели из ДНР, ЛНР, Крыма и Ставропольского края. Также в связи с возобновлением авиарейсов эксперты ожидают снижения затоваренности на рынке новостроек. По оценке bnMAP.pro, в июне 2025 года доля нераспроданных проектных остатков в Краснодаре составляла около 70%. Но теперь, как подчеркнула директор департамента продаж "Инсити девелопмент" Ксения Гагарина, товарные остатки начнут таять равнозначно увеличению спроса и продаж. При этом коммерческий директор "Точно" Михаил Федоров считает, что открытие аэропорта не будет способствовать запуску новых проектов в Краснодаре из-за высокой ключевой ставки ЦБ РФ и дорогого проектного финансирования. Что касается цен, то в девелоперский компании AVA Group ожидают, что новостройки подорожают на 15%, так как вымывание остатков вместе с отсутствием старта новых проектов приведет к сокращению объема предложения. В то же время гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса Федор Выломов дает более сдержанные оценки - 7-10%, так как все еще высокая ключевая ставка сдерживает спрос на ипотеку.
02:17 17.09.2025
 
Эксперты рассказали о росте спроса на новостройки в Краснодаре

Спрос на новостройки в Краснодаре после открытия аэропорта может вырасти на 14%

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Спрос на новостройки в Краснодаре после возобновления работы аэропорта может вырасти на 10-14%, рассказали опрошенные РИА Недвижимость девелоперы.
Ранее Минтранс объявил о возобновлении работы аэропорта в Краснодаре, закрытого с конца февраля 2022 года, первый рейс запланирован на 17 сентября.
"Прирост может составить порядка 14% в течение года. Это связано с тем, что рынку и потребителям необходимо время: нужно перестроить логистику, наладить маршруты, оценить удобство перелетов", – заявила коммерческий директор Dogma Жанна Белянкина.
Директор департамента аналитики и ценообразования девелопера "Неометрия" Ксения Рысенко в свою очередь ожидает увеличение спроса на 10% до конца года. Однако этот всплеск, как считает партнер NF Group Ольга Широкова, будет краткосрочным и ограниченным, поскольку речь в большей степени идет о реализации отложенного спроса, накопленного за время отсутствия авиасообщения.
По словам Белянкиной, примерно половину спроса в Краснодаре формируют жители других регионов России. Около 5-10% покупателей - с Дальнего Востока, 15-20% - из Сибири, 25-30% из Центральной России, еще стабильно приезжают в Краснодар покупатели из ДНР, ЛНР, Крыма и Ставропольского края.
Также в связи с возобновлением авиарейсов эксперты ожидают снижения затоваренности на рынке новостроек. По оценке bnMAP.pro, в июне 2025 года доля нераспроданных проектных остатков в Краснодаре составляла около 70%. Но теперь, как подчеркнула директор департамента продаж "Инсити девелопмент" Ксения Гагарина, товарные остатки начнут таять равнозначно увеличению спроса и продаж. При этом коммерческий директор "Точно" Михаил Федоров считает, что открытие аэропорта не будет способствовать запуску новых проектов в Краснодаре из-за высокой ключевой ставки ЦБ РФ и дорогого проектного финансирования.
Что касается цен, то в девелоперский компании AVA Group ожидают, что новостройки подорожают на 15%, так как вымывание остатков вместе с отсутствием старта новых проектов приведет к сокращению объема предложения. В то же время гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса Федор Выломов дает более сдержанные оценки - 7-10%, так как все еще высокая ключевая ставка сдерживает спрос на ипотеку.
 
