СМИ: ЕС хочет расширить список судов так называемого "теневого флота" РФ - 17.09.2025
СМИ: ЕС хочет расширить список судов так называемого "теневого флота" РФ
2025-09-17T16:19+0300
2025-09-17T16:19+0300
россия
ес
ек
"теневой флот"
запад
владимир путин
кая каллас
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859673814_0:120:3213:1927_1920x0_80_0_0_09363f3d1280c932395b5ad634008846.jpg
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. ЕС планирует расширить список судов так называемого "теневого флота" России в рамках нового пакета санкций, сообщило немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники. "Дополнительные нефтяные танкеры так называемого "теневого флота" будут включены в список", - пишет издание. По информации Handelsblatt, новый пакет санкций в отношении РФ, как ожидается, будет представлен на этой неделе в пятницу. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас по итогам заседания коллегии еврокомиссаров сообщила, что Еврокомиссия скоро представит свой 19-й пакет санкций. В нем ЕК хочет усилить меры против российских банков и энергетических компаний, а также ограничить криптовалютные платежи. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
ПРАЙМ
Новости
ПРАЙМ
россия, ес, ек, "теневой флот", запад, владимир путин, кая каллас
РОССИЯ, ЕС, ЕК, "теневой флот", ЗАПАД, Владимир Путин, Кая Каллас
16:19 17.09.2025
 
СМИ: ЕС хочет расширить список судов так называемого "теневого флота" РФ

Handelsblatt: ЕС хочет расширить список судов так называемого "теневого флота" РФ

Флаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. ЕС планирует расширить список судов так называемого "теневого флота" России в рамках нового пакета санкций, сообщило немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники.
"Дополнительные нефтяные танкеры так называемого "теневого флота" будут включены в список", - пишет издание.
По информации Handelsblatt, новый пакет санкций в отношении РФ, как ожидается, будет представлен на этой неделе в пятницу.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас по итогам заседания коллегии еврокомиссаров сообщила, что Еврокомиссия скоро представит свой 19-й пакет санкций. В нем ЕК хочет усилить меры против российских банков и энергетических компаний, а также ограничить криптовалютные платежи.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Постпреды стран ЕС обсудили в среду новый пакет антироссийских санкций
16:04
 
РОССИЯ ЕС ЕК "теневой флот" ЗАПАД Владимир Путин Кая Каллас
 
 
