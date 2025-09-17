https://1prime.ru/20250917/es-862391789.html

СМИ: ЕС хочет расширить список судов так называемого "теневого флота" РФ

СМИ: ЕС хочет расширить список судов так называемого "теневого флота" РФ

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. ЕС планирует расширить список судов так называемого "теневого флота" России в рамках нового пакета санкций, сообщило немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники. "Дополнительные нефтяные танкеры так называемого "теневого флота" будут включены в список", - пишет издание. По информации Handelsblatt, новый пакет санкций в отношении РФ, как ожидается, будет представлен на этой неделе в пятницу. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас по итогам заседания коллегии еврокомиссаров сообщила, что Еврокомиссия скоро представит свой 19-й пакет санкций. В нем ЕК хочет усилить меры против российских банков и энергетических компаний, а также ограничить криптовалютные платежи. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

