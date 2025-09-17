https://1prime.ru/20250917/evro-862382597.html
Евро дешевеет к доллару в среду днем
Евро дешевеет к доллару в среду днем - 17.09.2025, ПРАЙМ
Евро дешевеет к доллару в среду днем
Курс евро к доллару уменьшается в среду днем, инвесторы оценивают данные об инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T12:55+0300
2025-09-17T12:55+0300
2025-09-17T12:55+0300
экономика
евро
доллар
рынок
сша
евростат
https://cdnn.1prime.ru/img/76332/02/763320269_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_51ee715031d36675219fa4a306634e43.jpg
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Курс евро к доллару уменьшается в среду днем, инвесторы оценивают данные об инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.40 мск курс евро к доллару снижается до 1,1842 доллара с 1,1867 доллара за евро на предыдущем закрытии, Курс доллара к иене в то же время сокращается до 146,37 иены с уровня прошлого закрытия в 146,45 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растёт на 0,13% - до 96,78 пункта. Ранее в среду европейское статистическое агентство Евростат понизило оценку годовой инфляции в еврозоне по итогам августа до 2% с изначально ожидавшихся 2,1%. В августе индекс потребительских цен в еврозоне вырос на 0,1%, предварительно ожидался рост на 0,2%. Кроме того, позднее в среду будут объявлены итоги очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и обновлены основные макроэкономические прогнозы. Также на пресс-конференции выступит глава регулятора Джером Пауэлл, который может дать больше подсказок о возможных планах ФРС, в том числе в свете внешнеторговой политики страны. По данным CME Group, 96% аналитиков ждут снижения учётной ставки в среду до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых; 4% экспертов допускают снижение до 3,75-4%. А на конец года 71% аналитиков ждут ставку рефинансирования на уровне 3,5-3,75%. А смягчение монетарной политики негативно для доллара. "Похоже, что каждый день рынки учитывают в ценах больше снижений ставки ФРС. Общее снижение на 75 базисных пунктов к концу года - это новый базовый сценарий", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика Monex Джона Дойла (John Doyle). Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Пауэлла, призывая к снижению ставки рефинансирования. Уменьшение ставки в среду может стать первым с декабря, а снижение сразу на 0,5 процентного пункта стало бы первым с сентября прошлого года. Индекс доллара с начала года потерял порядка 11%, показывая снижение каждый месяц, кроме июля. Показатель достиг отметки в 96 пунктов, удерживаясь выше этого уровня, а ниже индекс находился в последний раз в феврале 2022 года.
https://1prime.ru/20250917/yuan-862379373.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76332/02/763320269_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_d183592e7939e58fbab4c99cc5fc2b0a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евро, доллар, рынок, сша, евростат
Экономика, евро, доллар, Рынок, США, Евростат
Евро дешевеет к доллару в среду днем
Курс евро к доллару падает в среду после публикации статистики из еврозоны
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Курс евро к доллару уменьшается в среду днем, инвесторы оценивают данные об инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.40 мск курс евро к доллару снижается до 1,1842 доллара с 1,1867 доллара за евро на предыдущем закрытии,
Курс доллара к иене в то же время сокращается до 146,37 иены с уровня прошлого закрытия в 146,45 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растёт на 0,13% - до 96,78 пункта.
Ранее в среду европейское статистическое агентство Евростат понизило оценку годовой инфляции в еврозоне по итогам августа до 2% с изначально ожидавшихся 2,1%. В августе индекс потребительских цен в еврозоне вырос на 0,1%, предварительно ожидался рост на 0,2%.
Кроме того, позднее в среду будут объявлены итоги очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и обновлены основные макроэкономические прогнозы. Также на пресс-конференции выступит глава регулятора Джером Пауэлл, который может дать больше подсказок о возможных планах ФРС, в том числе в свете внешнеторговой политики страны.
По данным CME Group, 96% аналитиков ждут снижения учётной ставки в среду до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых; 4% экспертов допускают снижение до 3,75-4%. А на конец года 71% аналитиков ждут ставку рефинансирования на уровне 3,5-3,75%. А смягчение монетарной политики негативно для доллара.
"Похоже, что каждый день рынки учитывают в ценах больше снижений ставки ФРС. Общее снижение на 75 базисных пунктов к концу года - это новый базовый сценарий", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика Monex Джона Дойла (John Doyle).
Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Пауэлла, призывая к снижению ставки рефинансирования. Уменьшение ставки в среду может стать первым с декабря, а снижение сразу на 0,5 процентного пункта стало бы первым с сентября прошлого года.
Индекс доллара с начала года потерял порядка 11%, показывая снижение каждый месяц, кроме июля. Показатель достиг отметки в 96 пунктов, удерживаясь выше этого уровня, а ниже индекс находился в последний раз в феврале 2022 года.
Курс юаня к рублю на Мосбирже незначительно повышается