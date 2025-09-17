https://1prime.ru/20250917/evro-862382597.html

Евро дешевеет к доллару в среду днем

Евро дешевеет к доллару в среду днем - 17.09.2025, ПРАЙМ

Евро дешевеет к доллару в среду днем

Курс евро к доллару уменьшается в среду днем, инвесторы оценивают данные об инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. | 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17T12:55+0300

2025-09-17T12:55+0300

2025-09-17T12:55+0300

экономика

евро

доллар

рынок

сша

евростат

https://cdnn.1prime.ru/img/76332/02/763320269_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_51ee715031d36675219fa4a306634e43.jpg

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Курс евро к доллару уменьшается в среду днем, инвесторы оценивают данные об инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.40 мск курс евро к доллару снижается до 1,1842 доллара с 1,1867 доллара за евро на предыдущем закрытии, Курс доллара к иене в то же время сокращается до 146,37 иены с уровня прошлого закрытия в 146,45 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растёт на 0,13% - до 96,78 пункта. Ранее в среду европейское статистическое агентство Евростат понизило оценку годовой инфляции в еврозоне по итогам августа до 2% с изначально ожидавшихся 2,1%. В августе индекс потребительских цен в еврозоне вырос на 0,1%, предварительно ожидался рост на 0,2%. Кроме того, позднее в среду будут объявлены итоги очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и обновлены основные макроэкономические прогнозы. Также на пресс-конференции выступит глава регулятора Джером Пауэлл, который может дать больше подсказок о возможных планах ФРС, в том числе в свете внешнеторговой политики страны. По данным CME Group, 96% аналитиков ждут снижения учётной ставки в среду до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых; 4% экспертов допускают снижение до 3,75-4%. А на конец года 71% аналитиков ждут ставку рефинансирования на уровне 3,5-3,75%. А смягчение монетарной политики негативно для доллара. "Похоже, что каждый день рынки учитывают в ценах больше снижений ставки ФРС. Общее снижение на 75 базисных пунктов к концу года - это новый базовый сценарий", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика Monex Джона Дойла (John Doyle). Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Пауэлла, призывая к снижению ставки рефинансирования. Уменьшение ставки в среду может стать первым с декабря, а снижение сразу на 0,5 процентного пункта стало бы первым с сентября прошлого года. Индекс доллара с начала года потерял порядка 11%, показывая снижение каждый месяц, кроме июля. Показатель достиг отметки в 96 пунктов, удерживаясь выше этого уровня, а ниже индекс находился в последний раз в феврале 2022 года.

https://1prime.ru/20250917/yuan-862379373.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

евро, доллар, рынок, сша, евростат