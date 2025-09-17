Амурская область начала размещение народных облигаций на "Финуслугах"

https://1prime.ru/20250917/finuslugi-862379224.html
2025-09-17T11:33+0300
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Амурская область на финансовом маркетплейсе "Финуслуги" начинает размещение народных облигаций - объемом в 1 миллиард рублей, сообщает Московская биржа. "Двадцать третьего сентября 2025 года на маркетплейсе "Финуслуги" начинается размещение народных облигаций Амурской области объемом 1 миллиард рублей. Это первое размещение народных облигаций из четырех запланированных до конца текущего года выпусков субъектов Дальневосточного федерального округа (ДФО) и Арктики", - говорится в сообщении. Отмечается, что привлеченные средства пойдут на реализацию "значимых для области проектов", таких как ремонт учреждений здравоохранения, создание центра реабилитации для людей с инвалидностью, а также строительство и модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства. Подчеркивается. что срок обращения облигаций составит два года. Номинальная стоимость одной облигации - 1 тысяча рублей. Купон постоянный и будет находиться на уровне 15,79% годовых на протяжении всего периода обращения облигаций и выплачиваться ежеквартально. "Инвесторы смогут предъявить облигации к погашению начиная с 19 января 2026 года. Исполнение заявки на продажу с момента подачи составит до четырех рабочих дней. Накопленный купонный доход будет исчисляться до момента исполнения заявки", - добавляется в сообщении. Четыре субъекта РФ с Дальнего Востока в сентябре-ноябре начнут выпуск народных облигаций для мастер-планов территорий, сообщала ранее в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме замглавы Минвостокразвития Эльвира Нургалиева. "Финуслуги" - платформа управления личными финансами, созданная Московской биржей в рамках проекта "Маркетплейс" Банка России. Там можно выбирать и открывать банковские вклады онлайн, брать кредиты наличными, приобретать паи инвестиционных фондов, а также облигации компаний и субъектов РФ, выбирать страховые услуги. Пополнять вклады и счета на "Финуслугах" можно с помощью Системы быстрых платежей.
