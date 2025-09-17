https://1prime.ru/20250917/forum-862400258.html

Будущее наступило: итоги форума Scoring Day-2025

Будущее наступило: итоги форума Scoring Day-2025 - 17.09.2025, ПРАЙМ

Будущее наступило: итоги форума Scoring Day-2025

В рамках состоявшегося в Москве форума Scoring Day-2025 топовые специалисты банков и крупных компаний обсудили пути развития скоринга на базе ИИ моделей и... | 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17T18:39+0300

2025-09-17T18:39+0300

2025-09-17T18:39+0300

статья

scoring day

форум

технологии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862399948_0:51:1463:874_1920x0_80_0_0_f2abc21cddd2f8e5671d1373486b1127.jpg

МОСКВА, 17 сен -ПРАЙМ. В рамках состоявшегося в Москве форума Scoring Day-2025 топовые специалисты банков и крупных компаний обсудили пути развития скоринга на базе ИИ моделей и выяснили, какое влияние эти изменения оказывают на бизнес и экономику. Участники поделились практическими кейсами и попытались решить, что выгоднее: создавать модели с нуля или адаптировать чужие под свои потребности.Работа как вдохновениеДискуссию начали с обсуждения того, как превратить работу из способа получения дохода в пространство самореализации и предотвратить выгорание. Новые технологии, способные брать на себя рутинную работу, освобождают время и силы для творчества, при этом лишают многих мотивации, в том числе, для командной работы.Владимир Алипов из института перспективных исследований мозга МГУ разделяет причины нарушения мотивации на патологические и физиологические. К первым он относит депрессию, алкоголизм, шизофрению и другие психические заболевания. Ко вторым – нехватку энергии, социальные факторы, стрессы, прокрастинацию и т.п. Психика человека сама выступает в роли блокиратора, чтобы избежать негативных последствий."Чем больше мы работаем, тем сложнее заставлять себя выполнять задачи. Чем тяжелее работа, там меньше времени можно выполнять ее продуктивно. Дело в том, что на выполнение задач расходуется ментальный ресурс, который может сесть, как батарея телефона. Когда она разряжена, человек устает, отвлекается. Напротив, чем интереснее задача, тем медленнее наступает истощение", - рассуждает он.Особое внимание участники мероприятия уделили стрессу, который может быть, как позитивным – заставляет собраться, мобилизоваться и достичь цели, так и негативным. В последнем случае велик риск ухода в прокрастинацию - постоянное откладывание проблем. Другой вариант - проявление смещенной активности, которая возникает из-за неконтролируемого стресса, когда делают не то, что нужно, а другое.Фактически человек столетиями приспосабливался к работе в традиционном формате. Теперь условия из-за проникновения технологий меняются, нужно учиться к ним адаптироваться, причем достаточно быстро. Это новая сфера, затрагивающая как психологию, так и нейробиологию, которую необходимо развивать.Технологии, которые перевернули бизнесТем более, в повседневную профессиональную жизнь каждого из нас все глубже проникает искусственный интеллект. До 2023 года его в той или иной степени применяли примерно половина компаний, а в последние два года произошел настоящий взрывной рост – до 70%. Это связано с активным развитием генеративного ИИ (GenAI). Около половины игроков уже используют его в более чем трех бизнес-функциях, что свидетельствует об адаптированности и зрелости технологий, полагает Артем Глазков из Axenix.Однако приспособить GenAI к своим задачам удается не всем. Основные препятствия – завышенные ожидания и отсутствие четкой стратегии внедрения. "Только треть руководителей, согласно опросам, смогли масштабировать технологию, а ее эффект ощутили лишь 13%. Почему так происходит? Сам по себе GenAI не имеет практического применения, эффект проявляется через внедрение в корпоративную культуру, сначала через топ-менеджмент. Компании, где они вовлечены, в разы эффективнее", - пояснил Глазков.К основным барьерам для внедрения технологии эксперт отнес качество и доступность данных, отсутствие прозрачности в решениях GenAI, риски смещений, прежде всего, в скоринге, низкую организационную культуру (недоверие, страх замены людей машинами) и регуляторную неопределенность.В конечном итоге, успех зависит от гибридного подхода – ИИ + человек + рабочие процессы и корпоративная культура. Получается что-то среднее между современными технологиями и классической моделью. Главное, чтобы она не замещала человека, а дополняла его, забирая рутину и высвобождая ресурс для сложных задач, уверены участники Scoring Day.Повысить практический эффект от применения GenAI может сквозное его внедрение на всех этапах жизненного цикла клиента. Например, у банков это привлечение, принятие решения по кредиту, мониторинг и сбор задолженности, предложение новых продуктов, умное обслуживание. В системе принятие решений реализован умный помощник по работе с продуктом, нормативной базой, который может за несколько секунд верно ответить на вопрос пользователя. Это позволяет контролировать качество риск-правил и их соответствие стремительно меняющимся реалиям. ИИ вовремя показывает, какие нормы работают адекватно, а какие пора перестраивать.Оптимизация стратегии принятия решений с помощью GenAI также вполне успешна. Система вносит коррективы, ищет зависимости и запускает сценарное тестирование, чтобы убедиться в соответствии всех бизнес-KPI. И это уже активно применяют крупные компании. Они убедились, что мультиагентская система эффективнее классического подхода, поскольку может конфигурировать стратегии на разных уровнях, работает, как единая команда и оптимизирует подходы. Она быстрее реагирует на изменения и предоставляет более точные решения при взаимодействии с клиентами.Использование GenAI в банковском скоринге не миф, а инструмент с явной бизнес-эффективностью. Важно масштабировать его, наладить стратегическую экспертизу и командный подход, архитектуру процессов. Все, начиная от компетенций сотрудников и заканчивая инфраструктурой данных должно быть подчинено новой парадигме. Те компании, которые уже применяют новые подходы, окажутся в первых рядах и будут определять правила игры, остальные получат готовые решения, но им придется играть по чужим правилам, делают вывод участники форума.О плюсах корпоративной ИИ-платформы рассказал Илья Маршаков из Data Sapience.По его словам, многие используют GPT Chat и аналоги, однако они подходят для решения бытовых, а не рабочих задач. К рискам таких решений он отнес утечку данных, нестабильность, необходимость долгой доработки под корпоративные задачи и внутренние стандарты и многие другие. Эти проблемы решают корпоративные платформы, которые разрабатываются с учетом потребностей заказчиков и уже доказали эффективность, повышая конверсию.Игры на традиционном полеСложно найти структуру, более аккуратную с использованием новых технологий, чем Банк России. Регулятор не чужд прогрессу, однако осторожно выбирает модели, поскольку у него иной, чем у бизнеса, фокус и выше цена ошибки. Поэтому пока в ход идут более простые и статистически интерпретированные методы. Их применяют для аналитики, регуляторных и надзорных целей. В частности, сейчас активно используются новые матрицы риск-весов по ипотечному и потребительскому кредитованию, рассказала начальник Управления риск-моделирования в Департаменте банковского регулирования и аналитики ЦБ Ольга Кадрева.Она напомнила, что национальное регулирование объемов резервов сейчас отличается от базельского аналога. Но оно не всегда учитывает актуальные кредитные риски. В частности, заемщик, который перекредитовывается для погашения старых займов считается надежным, хотя риск дефолта у него выше. Однако под такие потенциально проблемные займы создается недостаточно резервов."Для решения проблемы внедрили барьерные финансовые показатели оценки резервов, убавив свободы самоопределения и введя объективные фактические критерии. Понадобился сбор данных, метрики, включающие более 200 маркеров дефолта. Проверили это на крупных игроках и сейчас готовим итоговое многофакторное решение, которое обсудим внутри ЦБ и с участниками рынка", - рассказала Кадреева.Главная цель пересмотра оценки экономического положения банков – обновить методику, чтобы она учитывала потенциальные, а не только накопленные проблемы, а также обременения за счет вложений в высокорисковые активы. Оценивается рентабельность капитала не только за последний год, но и в среднем по экономическому циклу, потенциальные оттоки и рыночные риски. Прежде все банки попадали в одну группу, теперь благодаря дифференциации они разделены и по-разному отчисляют в систему страхования вкладов.Острая проблема современности – социальная инженерия. Это совокупность методов психологического манипулирования людьми с целью совершения ими определенных действий. Сильные эмоции – паника, страх, жадность, эйфория – позволяют мошенникам взломать человеческий мозг. Но и здесь приходят на помощь новые технологии."Наша задача - не допустить, чтобы под их воздействием человек взял кредит. Мы разрабатываем модели онлайн-определения вероятности такого влияния. В год они выявляют тысячи случаев воздействия социальной инженерии, что позволяет уберечь клиентов от потери более одного миллиарда рублей. Но даже одно такое событие – уже спасение от непредвиденных расходов", - рассказал Антон Исправников из ВТБ.Про помощь ИТ-компаниям от государства рассказала член Совета по цифровой экономике Надежда Сурова. "Государственные программы включают восемь направлений и 50 госпрограмм, деньги сейчас распределяют федеральные операторы. Среди приоритетных отраслей – транспортная мобильность, развитие беспилотных систем, продовольственная безопасность, перспективные космические технологии", - рассказала она.Под бизнес-идеи в этих отраслях можно получить средства в виде грантов или целевых траншей, важно знать о возможностях и правильно составить заявку. Государство считает, что мы готовы к прорывным решениям и предоставляет для этого массу возможностей.В целом уже есть немало моделей, которые можно брать и применять прямо сейчас, получая экономический эффект. Это поможет большинству компаний, которые сталкиваются с необходимостью улучшения и оптимизации текущих бизнес-процессов. Для разработки своей, уникальной технологии нужны компетенции и деньги. Это сложнее, но тоже возможно, подытожили участники мероприятия.На мастер-классах и профильных сессиях они смогли обменяться опытом, в том числе, с учетом специфики малого и среднего бизнеса, поделиться практическими кейсами и даже обсудить прогнозы будущего, в которых тоже помогают современные скоринговые модели. А главное – подумать, чем стоит заниматься в дальнейшем и какие масштабные проекты могут изменить отдельные отрасли и развивать экономику страны до уровня, когда это почувствует каждый из нас.

https://1prime.ru/20250830/intervyu-861339736.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

scoring day, форум, технологии