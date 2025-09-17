Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФРС США впервые с декабря 2024 года понизила процентную ставку - 17.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250917/frs-862406203.html
ФРС США впервые с декабря 2024 года понизила процентную ставку
ФРС США впервые с декабря 2024 года понизила процентную ставку - 17.09.2025, ПРАЙМ
ФРС США впервые с декабря 2024 года понизила процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания впервые с конца прошлого года понизила базовую процентную - на 25 базисных пунктов, до | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T22:00+0300
2025-09-17T22:19+0300
финансы
банки
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/83291/66/832916684_0:312:3087:2048_1920x0_80_0_0_3f6981c4a50f156a8dc645520647aeba.jpg
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания впервые с конца прошлого года понизила базовую процентную - на 25 базисных пунктов, до 4-4,25% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле 2023 года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре прошлого года американский центробанк впервые с 2020 года понизил ставку - сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%. Затем, в ноябре и декабре 2024 года, ФРС США снижала ставку на 25 базисных пунктов соответственно, после чего сохраняла ее на уровне 4,25-4,5%."Последние показатели свидетельствуют о замедлении роста экономической активности в первом полугодии. Рост занятости замедлился, а уровень безработицы немного вырос, но остается низким. Инфляция ускорилась и остается на несколько повышенном уровне... Комитет внимательно следит за рисками для обеих сторон своего двойного мандата и считает, что риски снижения занятости выросли", - отмечает регулятор.В связи с изменением баланса рисков в поддержку целей по занятости и потребительским ценам ФРС и приняла решение о понижении ставки, указывается в сообщении.Американский центробанк подчеркивает, что при рассмотрении дополнительных корректировок целевого диапазона ставки он будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся прогнозы и баланс рисков. Регулятор готов скорректировать позицию денежно-кредитной политики при появлении угроз его целям.ФРС США также отмечает, что продолжит сокращение своих вложений в казначейские бумаги, долговые обязательства и ипотечные ценные бумаги.
https://1prime.ru/20250620/peskov-858716995.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83291/66/832916684_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e4229d1f1d130f77e777160c0d39c806.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, сша
Финансы, Банки, США
22:00 17.09.2025 (обновлено: 22:19 17.09.2025)
 
ФРС США впервые с декабря 2024 года понизила процентную ставку

ФРС США впервые с декабря 2024 года понизила базовую процентную ставку до 4-4,25% годовых

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит
Здание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Здание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания впервые с конца прошлого года понизила базовую процентную - на 25 базисных пунктов, до 4-4,25% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле 2023 года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре прошлого года американский центробанк впервые с 2020 года понизил ставку - сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%.
Затем, в ноябре и декабре 2024 года, ФРС США снижала ставку на 25 базисных пунктов соответственно, после чего сохраняла ее на уровне 4,25-4,5%.
"Последние показатели свидетельствуют о замедлении роста экономической активности в первом полугодии. Рост занятости замедлился, а уровень безработицы немного вырос, но остается низким. Инфляция ускорилась и остается на несколько повышенном уровне... Комитет внимательно следит за рисками для обеих сторон своего двойного мандата и считает, что риски снижения занятости выросли", - отмечает регулятор.
В связи с изменением баланса рисков в поддержку целей по занятости и потребительским ценам ФРС и приняла решение о понижении ставки, указывается в сообщении.
Американский центробанк подчеркивает, что при рассмотрении дополнительных корректировок целевого диапазона ставки он будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся прогнозы и баланс рисков. Регулятор готов скорректировать позицию денежно-кредитной политики при появлении угроз его целям.
ФРС США также отмечает, что продолжит сокращение своих вложений в казначейские бумаги, долговые обязательства и ипотечные ценные бумаги.
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
Москва видит споры Трампа с резервным фондом по ставке в США
20 июня, 12:09
 
ФинансыБанкиСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала