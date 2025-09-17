https://1prime.ru/20250917/frs-862406203.html
ФРС США впервые с декабря 2024 года понизила процентную ставку
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания впервые с конца прошлого года понизила базовую процентную - на 25 базисных пунктов, до 4-4,25% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле 2023 года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре прошлого года американский центробанк впервые с 2020 года понизил ставку - сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%. Затем, в ноябре и декабре 2024 года, ФРС США снижала ставку на 25 базисных пунктов соответственно, после чего сохраняла ее на уровне 4,25-4,5%."Последние показатели свидетельствуют о замедлении роста экономической активности в первом полугодии. Рост занятости замедлился, а уровень безработицы немного вырос, но остается низким. Инфляция ускорилась и остается на несколько повышенном уровне... Комитет внимательно следит за рисками для обеих сторон своего двойного мандата и считает, что риски снижения занятости выросли", - отмечает регулятор.В связи с изменением баланса рисков в поддержку целей по занятости и потребительским ценам ФРС и приняла решение о понижении ставки, указывается в сообщении.Американский центробанк подчеркивает, что при рассмотрении дополнительных корректировок целевого диапазона ставки он будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся прогнозы и баланс рисков. Регулятор готов скорректировать позицию денежно-кредитной политики при появлении угроз его целям.ФРС США также отмечает, что продолжит сокращение своих вложений в казначейские бумаги, долговые обязательства и ипотечные ценные бумаги.
