ФСЭГ предупредил о росте потребления газа в мире

17.09.2025

Потребление природного газа в мире, по прогнозам, в 2025 году вырастет на 1,6%, говорится в сентябрьском докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Потребление природного газа в мире, по прогнозам, в 2025 году вырастет на 1,6%, говорится в сентябрьском докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "Прогноз роста мирового потребления газа на весь 2025 год был пересмотрен в сторону снижения до 1,6%, что обусловлено сокращением в промышленном секторе", - сообщается в докладе. Ранее ФСЭГ ожидал, что мировое потребление газа в этом году вырастет на 1,8%. За январь-июль совокупное потребление в основных странах-потребителях газа, на долю которых приходится 75% мирового спроса, выросло на 1,7% в годовом исчислении и достигло 2,078 триллиона кубометров. Рост был зафиксирован в ЕС, Великобритании и Северной Америке, в то время как в Азии потребление снизилось.

