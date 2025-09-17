https://1prime.ru/20250917/gaz-862402567.html
ФСЭГ предупредил о росте потребления газа в мире
ФСЭГ предупредил о росте потребления газа в мире - 17.09.2025, ПРАЙМ
ФСЭГ предупредил о росте потребления газа в мире
Потребление природного газа в мире, по прогнозам, в 2025 году вырастет на 1,6%, говорится в сентябрьском докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). | 17.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Потребление природного газа в мире, по прогнозам, в 2025 году вырастет на 1,6%, говорится в сентябрьском докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "Прогноз роста мирового потребления газа на весь 2025 год был пересмотрен в сторону снижения до 1,6%, что обусловлено сокращением в промышленном секторе", - сообщается в докладе. Ранее ФСЭГ ожидал, что мировое потребление газа в этом году вырастет на 1,8%. За январь-июль совокупное потребление в основных странах-потребителях газа, на долю которых приходится 75% мирового спроса, выросло на 1,7% в годовом исчислении и достигло 2,078 триллиона кубометров. Рост был зафиксирован в ЕС, Великобритании и Северной Америке, в то время как в Азии потребление снизилось.
ФСЭГ предупредил о росте потребления газа в мире
ФСЭГ: Мировое потребление газа в 2025 году вырастет на 1,6%