ФСЭГ спрогнозировал рост добычи газа в мире

ФСЭГ спрогнозировал рост добычи газа в мире

2025-09-17T20:07+0300

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Добыча газа в мире в 2025 году вырастет на 1,8%, в основном за счет высоких показателей в Северной Америке, говорится в докладе Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ). "По прогнозам, в 2025 году добыча газа в мире вырастет на 1,8%, в основном за счет высоких показателей в Северной Америке", – говорится в докладе. Уточняется, что в августе добыча газа в США выросла на 4,1% в годовом выражении - до 93,9 миллиарда кубометров. Этому способствовали восстановление цен на Henry Hub и расширение экспорта сжиженного природного газа (СПГ). При этом в Азиатско-Тихоокеанском регионе был зафиксирован умеренный рост на 0,6% в годовом выражении на фоне роста добычи в Китае. В Латинской Америке и Карибском бассейне наблюдался рост на 1,8% в годовом выражении, чему способствовала рекордная месячная добыча в Аргентине и Бразилии. Напротив, добыча газа в Европе сократилась на 5,5% в годовом выражении - до 15,2 миллиарда кубометров в июле 2025 года из-за снижения добычи в Норвегии. Добыча газа в мире в июле выросла на 2,6% - до 358 миллиардов кубометров.

