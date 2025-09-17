Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Прирост мирового импорта газа в августе стал рекордным с января 2022 года - 17.09.2025
Прирост мирового импорта газа в августе стал рекордным с января 2022 года
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Прирост мирового импорта сжиженного природного газа (СПГ) в августе достиг 14%, став рекордным с января 2022 года, говорится в докладе Форума стран–экспортеров газа (ФСЭГ). "В августе 2025 года мировой импорт СПГ вырос на 14% (4,69 миллиона тонн) в годовом выражении, достигнув 37,91 миллиона тонн. Это самый высокий годовой рост ежемесячного импорта СПГ с января 2022 года", – говорится в докладе. Отмечается, что динамика была обусловлена в первую очередь ростом импорта в Азиатско-Тихоокеанский регион, Европу и страны Ближнего Востока и Северной Африки. Примечательно, что после нескольких месяцев низкой активности Азиатско-Тихоокеанский регион вновь стал ключевым локомотивом роста мирового спроса на СПГ, говорится в докладе. С января по август 2025 года совокупный мировой импорт СПГ составил 286,29 миллиона тонн, что на 5,3% (14,47 миллиона ​​тонн) больше, чем годом ранее.
21:55 17.09.2025
 
Прирост мирового импорта газа в августе стал рекордным с января 2022 года

Прирост мирового импорта СПГ в августе достиг рекордных 14%

© РИА Новости . Александр Мазуркевич Газовая компрессорная станция
Газовая компрессорная станция - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Газовая компрессорная станция. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Мазуркевич
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Прирост мирового импорта сжиженного природного газа (СПГ) в августе достиг 14%, став рекордным с января 2022 года, говорится в докладе Форума стран–экспортеров газа (ФСЭГ).
"В августе 2025 года мировой импорт СПГ вырос на 14% (4,69 миллиона тонн) в годовом выражении, достигнув 37,91 миллиона тонн. Это самый высокий годовой рост ежемесячного импорта СПГ с января 2022 года", – говорится в докладе.
Отмечается, что динамика была обусловлена в первую очередь ростом импорта в Азиатско-Тихоокеанский регион, Европу и страны Ближнего Востока и Северной Африки.
Примечательно, что после нескольких месяцев низкой активности Азиатско-Тихоокеанский регион вновь стал ключевым локомотивом роста мирового спроса на СПГ, говорится в докладе.
С января по август 2025 года совокупный мировой импорт СПГ составил 286,29 миллиона тонн, что на 5,3% (14,47 миллиона ​​тонн) больше, чем годом ранее.
