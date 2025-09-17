В Госдуму внесут проект об индексации налоговых социальных вычетов

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается ежегодно индексировать все налоговые социальные вычеты на коэффициент дефлятора, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами проекта стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, данный законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду. "Законопроектом предлагается установить возможность применения коэффициента-дефлятора в рамках главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации не только для исчисления суммы налога и подачи налоговой декларации некоторыми категориями иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму в Российской Федерации, но и для применения определения размеров социальных налоговых вычетов", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Проектом предусматривается применение коэффициента дефлятора на обучение детей (подопечных) в размере не более 110 тысяч рублей на каждого ребенка, а также на обучение, лечение, фитнес, добровольное личное страхование, добровольное страхование жизни, уплату взносов по добровольному пенсионному страхованию, дополнительных взносов на накопительную часть пенсии, прохождение независимой оценки своей квалификации не более 150 тысяч рублей в год по всем видам расходов. В сопроводительных документах отмечается, что коэффициент-дефлятор - это коэффициент, устанавливаемый ежегодно на каждый следующий календарный год и рассчитываемый как произведение коэффициента-дефлятора, применяемого для целей соответствующих глав Налогового кодекса России в предшествующем календарном году, и коэффициента, учитывающего изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в РФ в предшествующем календарном году. По словам авторов проекта, цель их применения - учет инфляционных процессов при установлении налоговых ставок, определении величины предельного размера доходов, для ежегодной индексации размеров потенциально возможного к получению годового дохода по видам предпринимательской деятельности и для других случаев. "Каждый год многие граждане через налоговый вычет возвращают часть средств, потраченных на обучение детей, лечение, фитнес, уплату взносов по добровольному пенсионному страхованию или взносов в накопительную часть пенсии. Его максимальный размер на сегодняшний день составляет 150 тысяч рублей в год. Сумма приличная. Для многих людей это несколько месячных зарплат", – напомнил в беседе с РИА Новости Миронов. Вместе с тем он отметил, что размер налогового вычета год от года почти не меняется и, по мнению политика, не учитывает инфляцию. Миронов рассказал, что коэффициент дефлятора является тем показателем, который как раз учитывает изменение рыночных цен за прошедший год, прогноз инфляции на следующий год, а устанавливает его Минэкономразвития.
04:21 17.09.2025 (обновлено: 05:04 17.09.2025)
 
Заголовок открываемого материала