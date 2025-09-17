ФРГ выступила за передачу Киеву доходов от замороженных российских активов

https://1prime.ru/20250917/germaniya-862385770.html
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Германия изменила позицию по замороженным активам РФ в сторону поддержки передачи доходов от их использования Киеву, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Ранее министры финансов стран "Большой семерки" (G7) договорились ускорить переговоры об использовании замороженных суверенных активов РФ для Украины. "Германия стала решительным сторонником максимизации прибыли от активов", - пишет агентство. Отмечается, что ранее Германия с осторожностью относилась к этому вопросу, выступая за защиту финансового центра Европы и уважая государственный иммунитет. Однако изменение позиции Берлина происходит на фоне опасений, что если поддержка Киева со стороны США при президенте Дональде Трампе ослабнет, то она ляжет на экономику Германии, что может еще больше подстегнуть подъем крайне правых сил в стране. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт в конце августа заявил, что с января отправлены Киеву девять миллиардов евро доходов от замороженных российских активов. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
