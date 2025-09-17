https://1prime.ru/20250917/google-862401976.html

Суд признал законными премии 31 руководителю ООО "Гугл"

Суд признал законными премии 31 руководителю ООО "Гугл"

МОСКВА, 17 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил заявление конкурсного управляющего ООО "Гугл" Валерия Таляровского, просившего признать незаконными приказы о премировании 31 руководящего сотрудника компании на сумму около 75 миллионов рублей незадолго до ее банкротства, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Заявление конкурсного управляющего ООО "Гугл" о признании недействительными приказов о премировании… оставить без удовлетворения в полном объеме", - огласил резолютивную часть определения судья Валерий Марасанов. Оспариваемые управляющим приказы, предусматривающие премирование по итогам квартала, года, по рекомендациям руководителя, по рекомендациям коллег и премирование за переезд, были изданы в январе-марте 2022 года.По мнению Таляровского, получившие премии руководители структурных подразделений, в том числе Юлия Соловьева и Юлия Рамазанова, которых управляющий считает фактическим гендиректором и главным бухгалтером "Гугла" соответственно, не могли не знать о признаках несостоятельности компании в конце 2021 года. При этом, как подсчитал управляющий, на 31 одного руководителя пришлось 42% премиального фонда за 2021 год, а остальное – на 165 рядовых сотрудников.Представители ответчиков заявили, что премии входили в систему оплаты труда, выплачивались регулярно, не носили единоразовый характер, что можно было бы расценить как вывод активов, и их размер соответствовал рынку. По словам одного из юристов, выручка компании в 2021 году составила 134 миллиарда рублей, чистая прибыль – 2,7 миллиарда рублей, а общие премиальные выплаты – 108 миллионов рублей.Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.Таляровский в октябре сообщил РИА Новости, что на тот момент в реестр требований кредиторов "дочки" Google были включены требования более 1200 кредиторов в общем размере более 23,3 миллиарда рублей. Основным кредитором в реестре является ФНС России. Кроме того, за реестром учитываются текущие требования кредиторов, в том числе требования полутора десятков российских телеканалов в общем размере более 91,5 квинтиллиона рублей (это 20-значное число).

