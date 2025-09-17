https://1prime.ru/20250917/gosduma-862366748.html

В Госдуме предложили определить перечень медицинских специальностей

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы предлагают определить перечень медицинских специальностей, выпускники которых будут работать под руководством наставника, сообщил РИА Новости глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов. Законопроект об обязательном заключении договора о целевом обучении студентами высшего медицинского и фармацевтического образования, которые учатся на бюджетной основе, был внесен на рассмотрение палаты парламента правительством РФ 29 августа. Документом, в частности, предлагается внедрить институт наставничества в сфере здравоохранения в течение трех лет после выпуска, однако не уточняется список специальностей. "Семнадцатого сентября на нашем первом в эту сессию заседании комитета обсудим ряд законопроектов, готовых к рассмотрению Госдумой в первом чтении. Одним из наиболее значимых проектов станет законопроект о закреплении кадров в отечественной системе здравоохранения. Будем тщательно работать над ним как в рамках комитета, так и вместе с комитетом по науке и высшему образованию для выработки наиболее взвешенных решений. Вместе с этим комитет по охране здоровья имеет ряд своих предложений. Мы предлагаем определить перечень специальностей, после завершения обучения по которым специалисты будут работать под руководством наставника. Например, по специальностям фармация и стоматология может отмечаться дефицит ставок", - сказал Леонов. По его словам, целесообразным также видится проработка вопроса определения сроков работы с наставником. Парламентарий добавил, что для тех, кто планирует трудиться в регионах Дальневосточного федерального округа, районах Крайнего Севера, в Арктической зоне и новых субъектах РФ можно снизить этот срок с трех лет, например, до двух.

