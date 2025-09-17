https://1prime.ru/20250917/gosduma-862370551.html

Владельцев нежилых помещений в МКД могут освободить от взносов за капремонт

2025-09-17T07:19+0300

2025-09-17T07:19+0300

2025-09-17T07:38+0300

экономика

россия

недвижимость

москва

госдума

дума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862370551.jpg?1758083909

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Госдума в среду, 17 сентября, рассмотрит в первом чтении законопроект, которым предлагается освободить собственников нежилых помещений в многоквартирных домах (МКД) от платы за капремонт с момента включения дома в программу реновации Москвы, сообщил РИА Новости зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "Семнадцатого сентября Дума в первом чтении рассмотрит законопроект, призванный устранить правовой пробел и освободить собственников нежилых помещений в МКД от платы за капремонт с момента включения дома в программу реновации Москвы", - сказал Колунов. По словам парламентария, все средства, которые были уплачены до утверждения программы реновации, будут направлены на реализацию программы в целом. "На сегодняшний день собственники жилых помещений МКД, включенных в столичную реновацию, уже освобождены от уплаты взносов за капремонт. А вот использование взносов на капремонт, поступающих от собственников нежилых помещений таких МКД, не урегулировано, и собственники продолжают за капремонт платить. Документ это меняет", - заключил он.

москва

2025

россия, недвижимость, москва, госдума, дума