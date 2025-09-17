Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Госдума в среду, 17 сентября, рассмотрит в первом чтении законопроект, которым предлагается освободить собственников нежилых помещений в многоквартирных домах (МКД) от платы за капремонт с момента включения дома в программу реновации Москвы, сообщил РИА Новости зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "Семнадцатого сентября Дума в первом чтении рассмотрит законопроект, призванный устранить правовой пробел и освободить собственников нежилых помещений в МКД от платы за капремонт с момента включения дома в программу реновации Москвы", - сказал Колунов. По словам парламентария, все средства, которые были уплачены до утверждения программы реновации, будут направлены на реализацию программы в целом. "На сегодняшний день собственники жилых помещений МКД, включенных в столичную реновацию, уже освобождены от уплаты взносов за капремонт. А вот использование взносов на капремонт, поступающих от собственников нежилых помещений таких МКД, не урегулировано, и собственники продолжают за капремонт платить. Документ это меняет", - заключил он.
Экономика, РОССИЯ, Недвижимость, МОСКВА, Госдума, Дума
07:19 17.09.2025 (обновлено: 07:38 17.09.2025)
 
Владельцев нежилых помещений в МКД могут освободить от взносов за капремонт

Владельцев нежилых помещений в МКД под реновацию хотят освободить от взносов за капремонт

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Госдума в среду, 17 сентября, рассмотрит в первом чтении законопроект, которым предлагается освободить собственников нежилых помещений в многоквартирных домах (МКД) от платы за капремонт с момента включения дома в программу реновации Москвы, сообщил РИА Новости зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"Семнадцатого сентября Дума в первом чтении рассмотрит законопроект, призванный устранить правовой пробел и освободить собственников нежилых помещений в МКД от платы за капремонт с момента включения дома в программу реновации Москвы", - сказал Колунов.
По словам парламентария, все средства, которые были уплачены до утверждения программы реновации, будут направлены на реализацию программы в целом.
"На сегодняшний день собственники жилых помещений МКД, включенных в столичную реновацию, уже освобождены от уплаты взносов за капремонт. А вот использование взносов на капремонт, поступающих от собственников нежилых помещений таких МКД, не урегулировано, и собственники продолжают за капремонт платить. Документ это меняет", - заключил он.
 
ЭкономикаРОССИЯНедвижимостьМОСКВАГосдумаДума
 
 
Заголовок открываемого материала