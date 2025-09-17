https://1prime.ru/20250917/gosduma-862375403.html

Комитет ГД поддержал запрет на выгул собак пьяными и детьми до 16 лет

2025-09-17T10:20+0300

общество

россия

госдума

собаки

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по экологии рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект о запрете выгула собак потенциально опасных пород детьми до 16 лет, а также лицами в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, передает корреспондент РИА Новости. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Думы межфракционной группой депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по защите семьи Ниной Останиной второго апреля. Правительство РФ поддержало законопроект при условии его доработки. Законопроектом предлагается закрепить специальное требование к выгулу потенциально опасных пород собак, согласно которому выгул таких животных не допускается детьми до 16 лет без сопровождения законных представителей, а также лицами, находящимися в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. -0-

