Комитет ГД поддержал запрет на выгул собак пьяными и детьми до 16 лет
2025-09-17T10:20+0300
общество
россия
госдума
собаки
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по экологии рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект о запрете выгула собак потенциально опасных пород детьми до 16 лет, а также лицами в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, передает корреспондент РИА Новости. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Думы межфракционной группой депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по защите семьи Ниной Останиной второго апреля. Правительство РФ поддержало законопроект при условии его доработки. Законопроектом предлагается закрепить специальное требование к выгулу потенциально опасных пород собак, согласно которому выгул таких животных не допускается детьми до 16 лет без сопровождения законных представителей, а также лицами, находящимися в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. -0-
