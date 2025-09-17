Комитет ГД одобрил увеличение тарифа на услуги оператора АИС страхования

https://1prime.ru/20250917/gosduma-862375802.html
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект об увеличении годового тарифа на услуги по предоставлению информации из автоматизированной информационной системы страхования (АИС страхования). На рассмотрение Госдумы его планируется вынести 23 сентября. Документ внесен группой депутатов во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым. Он разработан в целях обеспечения возможности надлежащего функционирования оператора АИС страхования. Законопроект увеличивает годовой тариф на услуги оператора АИС страхования по предоставлению содержащейся в данной системе информации с 0,4% до 1% от размера полученной страховщиком совокупной годовой страховой премии за предшествующий год по ОСАГО. Такое увеличение разработчики объясняют существенным ростом цен на оборудование и программное обеспечение, необходимые оператору АИС страхования для выполнения своих функций, а также необходимостью принятия дополнительных мер в целях обеспечения надлежащего уровня информационной безопасности на фоне возросших угроз ее нарушения. Кроме того, увеличение тарифа вызвано снижением средней страховой премии по ОСАГО, которая по итогам первого квартала 2025 года снизилась на 5,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, отмечается в пояснительной записке. Оператором АИС страхования является АО "Национальная страховая информационная система", созданная Банком России.
