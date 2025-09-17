Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
17.09.2025
В ГД одобрили упрощение доступа лизинговых компаний к кредитным историям
В ГД одобрили упрощение доступа лизинговых компаний к кредитным историям
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, упрощающий лизинговым компаниям РФ доступ к кредитным историям клиентов.
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, упрощающий лизинговым компаниям РФ доступ к кредитным историям клиентов. Документ внесен группой сенаторов и депутатов во главе с председателем думского комитета по финрынку Анатолием Аксаковым. Он позволяет лизинговым компаниям получить согласие клиента на получение его данных из бюро кредитных историй (БКИ) сразу на весь срок действия договора лизинга. Сейчас такое согласие действует лишь полгода со дня оформления договора, затем его нужно продлевать. Однако запрос и оформление согласия каждые шесть месяцев действия договора лизинга, согласно пояснительной записке, приводит к дополнительному расходованию значительных временных и трудовых ресурсов со стороны как лизингодателя, так и лизингополучателя. Эти затраты обусловлены длительностью исполнения лизинговых сделок и количеством действующих договоров с каждым из клиентов лизинговых компаний. Например, у "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) более 350 лизингополучателей и более 700 действующих договоров лизинга, а срок исполнения обязательств по ним достигает 25 лет, отмечается в пояснительной записке. Принятие законопроекта "повысит эффективность лизинговых компаний с государственным участием, а также других лизинговых компаний при реализации законного права на осуществление финансового контроля за деятельностью своих клиентов", сказано там же. Правительство РФ поддерживает законопроект.
10:51 17.09.2025
 
В ГД одобрили упрощение доступа лизинговых компаний к кредитным историям

Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, упрощающий лизинговым компаниям РФ доступ к кредитным историям клиентов.
Документ внесен группой сенаторов и депутатов во главе с председателем думского комитета по финрынку Анатолием Аксаковым. Он позволяет лизинговым компаниям получить согласие клиента на получение его данных из бюро кредитных историй (БКИ) сразу на весь срок действия договора лизинга. Сейчас такое согласие действует лишь полгода со дня оформления договора, затем его нужно продлевать.
Однако запрос и оформление согласия каждые шесть месяцев действия договора лизинга, согласно пояснительной записке, приводит к дополнительному расходованию значительных временных и трудовых ресурсов со стороны как лизингодателя, так и лизингополучателя. Эти затраты обусловлены длительностью исполнения лизинговых сделок и количеством действующих договоров с каждым из клиентов лизинговых компаний.
Например, у "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) более 350 лизингополучателей и более 700 действующих договоров лизинга, а срок исполнения обязательств по ним достигает 25 лет, отмечается в пояснительной записке.
Принятие законопроекта "повысит эффективность лизинговых компаний с государственным участием, а также других лизинговых компаний при реализации законного права на осуществление финансового контроля за деятельностью своих клиентов", сказано там же.
Правительство РФ поддерживает законопроект.
