https://1prime.ru/20250917/gosduma-862377422.html

ГД рассмотрит проект о статусе ветерана для добровольцев до 2023 года

ГД рассмотрит проект о статусе ветерана для добровольцев до 2023 года - 17.09.2025, ПРАЙМ

ГД рассмотрит проект о статусе ветерана для добровольцев до 2023 года

Госдума до конца сентября рассмотрит в первом чтении законопроект о статусе ветерана для добровольцев по контракту с Минобороны до сентября 2023 года, заявил... | 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17T11:02+0300

2025-09-17T11:02+0300

2025-09-17T11:02+0300

россия

госдума

минобороны рф

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859680432_0:96:3303:1954_1920x0_80_0_0_2821224afe10ba9cc8cce8d8fcc78ba4.jpg

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Госдума до конца сентября рассмотрит в первом чтении законопроект о статусе ветерана для добровольцев по контракту с Минобороны до сентября 2023 года, заявил РИА Новости глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. "Госдума до конца сентября рассмотрит в первом чтении законопроект о статусе ветерана боевых действия для добровольцев, заключавших контракт с Минобороны с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года", - сказал Нилов. Ранее думский комитет рекомендовал палате принять данный проект в первом чтении. Законопроектом предлагается распространить на указанных граждан меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 1 статьи 16 Федерального закона "О ветеранах", что будет отвечать принципу социальной справедливости и способствовать повышению уровня социальной защиты граждан, принимавших участие в боевых действиях в ходе СВО. В настоящее время нормы не распространяются на граждан, принимавших участие в СВО в составе штурмовых подразделений на основании соглашений, заключенных с Минобороны России с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года. При этом, как подчеркивается в сопроводительных документах, многие из указанных граждан за проявленные мужество, героизм и отвагу в ходе выполнения поставленных задач отмечены государственными и ведомственными наградами.

https://1prime.ru/20250917/gosduma-862377210.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдума, минобороны рф, общество