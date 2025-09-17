https://1prime.ru/20250917/gosduma-862377422.html
ГД рассмотрит проект о статусе ветерана для добровольцев до 2023 года
ГД рассмотрит проект о статусе ветерана для добровольцев до 2023 года - 17.09.2025, ПРАЙМ
ГД рассмотрит проект о статусе ветерана для добровольцев до 2023 года
Госдума до конца сентября рассмотрит в первом чтении законопроект о статусе ветерана для добровольцев по контракту с Минобороны до сентября 2023 года, заявил... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T11:02+0300
2025-09-17T11:02+0300
2025-09-17T11:02+0300
россия
госдума
минобороны рф
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859680432_0:96:3303:1954_1920x0_80_0_0_2821224afe10ba9cc8cce8d8fcc78ba4.jpg
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Госдума до конца сентября рассмотрит в первом чтении законопроект о статусе ветерана для добровольцев по контракту с Минобороны до сентября 2023 года, заявил РИА Новости глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. "Госдума до конца сентября рассмотрит в первом чтении законопроект о статусе ветерана боевых действия для добровольцев, заключавших контракт с Минобороны с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года", - сказал Нилов. Ранее думский комитет рекомендовал палате принять данный проект в первом чтении. Законопроектом предлагается распространить на указанных граждан меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 1 статьи 16 Федерального закона "О ветеранах", что будет отвечать принципу социальной справедливости и способствовать повышению уровня социальной защиты граждан, принимавших участие в боевых действиях в ходе СВО. В настоящее время нормы не распространяются на граждан, принимавших участие в СВО в составе штурмовых подразделений на основании соглашений, заключенных с Минобороны России с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года. При этом, как подчеркивается в сопроводительных документах, многие из указанных граждан за проявленные мужество, героизм и отвагу в ходе выполнения поставленных задач отмечены государственными и ведомственными наградами.
https://1prime.ru/20250917/gosduma-862377210.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859680432_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_71d5d9b3d227da9947640f7cfb631ad8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума, минобороны рф, общество
РОССИЯ, Госдума, Минобороны РФ, Общество
ГД рассмотрит проект о статусе ветерана для добровольцев до 2023 года
ГД рассмотрит проект о статусе ветерана для добровольцев до сентября 2023 года
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Госдума до конца сентября рассмотрит в первом чтении законопроект о статусе ветерана для добровольцев по контракту с Минобороны до сентября 2023 года, заявил РИА Новости глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Госдума до конца сентября рассмотрит в первом чтении законопроект о статусе ветерана боевых действия для добровольцев, заключавших контракт с Минобороны с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года", - сказал Нилов.
Ранее думский комитет рекомендовал палате принять данный проект в первом чтении.
Законопроектом предлагается распространить на указанных граждан меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 1 статьи 16 Федерального закона "О ветеранах", что будет отвечать принципу социальной справедливости и способствовать повышению уровня социальной защиты граждан, принимавших участие в боевых действиях в ходе СВО.
В настоящее время нормы не распространяются на граждан, принимавших участие в СВО в составе штурмовых подразделений на основании соглашений, заключенных с Минобороны России с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года.
При этом, как подчеркивается в сопроводительных документах, многие из указанных граждан за проявленные мужество, героизм и отвагу в ходе выполнения поставленных задач отмечены государственными и ведомственными наградами.
В ГД одобрили упрощение доступа лизинговых компаний к кредитным историям