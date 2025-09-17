Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ГД рассмотрит проект о статусе ветерана для добровольцев до 2023 года - 17.09.2025
ГД рассмотрит проект о статусе ветерана для добровольцев до 2023 года
ГД рассмотрит проект о статусе ветерана для добровольцев до 2023 года - 17.09.2025, ПРАЙМ
ГД рассмотрит проект о статусе ветерана для добровольцев до 2023 года
Госдума до конца сентября рассмотрит в первом чтении законопроект о статусе ветерана для добровольцев по контракту с Минобороны до сентября 2023 года, заявил... | 17.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Госдума до конца сентября рассмотрит в первом чтении законопроект о статусе ветерана для добровольцев по контракту с Минобороны до сентября 2023 года, заявил РИА Новости глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. "Госдума до конца сентября рассмотрит в первом чтении законопроект о статусе ветерана боевых действия для добровольцев, заключавших контракт с Минобороны с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года", - сказал Нилов. Ранее думский комитет рекомендовал палате принять данный проект в первом чтении. Законопроектом предлагается распространить на указанных граждан меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 1 статьи 16 Федерального закона "О ветеранах", что будет отвечать принципу социальной справедливости и способствовать повышению уровня социальной защиты граждан, принимавших участие в боевых действиях в ходе СВО. В настоящее время нормы не распространяются на граждан, принимавших участие в СВО в составе штурмовых подразделений на основании соглашений, заключенных с Минобороны России с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года. При этом, как подчеркивается в сопроводительных документах, многие из указанных граждан за проявленные мужество, героизм и отвагу в ходе выполнения поставленных задач отмечены государственными и ведомственными наградами.
11:02 17.09.2025
 
ГД рассмотрит проект о статусе ветерана для добровольцев до 2023 года

ГД рассмотрит проект о статусе ветерана для добровольцев до сентября 2023 года

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Госдума до конца сентября рассмотрит в первом чтении законопроект о статусе ветерана для добровольцев по контракту с Минобороны до сентября 2023 года, заявил РИА Новости глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Госдума до конца сентября рассмотрит в первом чтении законопроект о статусе ветерана боевых действия для добровольцев, заключавших контракт с Минобороны с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года", - сказал Нилов.
Ранее думский комитет рекомендовал палате принять данный проект в первом чтении.
Законопроектом предлагается распространить на указанных граждан меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 1 статьи 16 Федерального закона "О ветеранах", что будет отвечать принципу социальной справедливости и способствовать повышению уровня социальной защиты граждан, принимавших участие в боевых действиях в ходе СВО.
В настоящее время нормы не распространяются на граждан, принимавших участие в СВО в составе штурмовых подразделений на основании соглашений, заключенных с Минобороны России с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года.
При этом, как подчеркивается в сопроводительных документах, многие из указанных граждан за проявленные мужество, героизм и отвагу в ходе выполнения поставленных задач отмечены государственными и ведомственными наградами.
