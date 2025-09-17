https://1prime.ru/20250917/gosduma-862377673.html

Комитет ГД по финрынку поддержал законопроект для развития краудфандинга

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование механизма привлечения инвестиций через краудфандинговые платформы. Документ внесен группой сенаторов и депутатов во главе с председателем думского комитета по финрынку Анатолием Аксаковым. Он призван усовершенствовать механизмы привлечения инвестиций российским бизнесом через краудфандинговые платформы, повысить их привлекательность и защитить права участников, пояснял ранее Аксаков. Краудфандинг позволяет финансировать проекты за счет объединения в пул небольших денежных сумм, предоставляемых широким кругом розничных инвесторов. По словам депутата, как показала практика, разные способы инвестирования на таких платформах требуют и различного регуляторного подхода. Законопроект уточняет порядок инвестирования через платформы, обеспечивая соблюдение интересов розничных и якорных инвесторов, а также стимулирует проектное финансирование и предотвращает риск инвестиций в недофинансированные проекты. Также он позволяет расширить лимиты инвестирования для удовлетворения возрастающего спроса предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса, на финансирование. Законопроект предусматривает возможность финансировать проект уже с момента сбора минимально необходимой суммы инвестиций и не дожидаться, когда соберется максимальная сумма. При этом предельная сумма, которую граждане могут инвестировать через краудфандинговую платформу, увеличивается с 600 тысяч до 1 миллиона рублей в год. А разница между максимальным и минимальным объемами денежных средств инвесторов, указанными в инвестиционном предложении, не должна превышать 25% от максимального объема денежных средств инвесторов. Правительство РФ поддерживает законопроект, но обращает внимание, что в нем предусмотрена обязанность оператора инвестиционной платформы выдавать выписки из реестра договоров участникам платформы, с которыми заключен договор об оказании услуг по содействию в инвестировании или по привлечению инвестиций. При этом не ограничивается перечень сведений, которые могут предоставляться таким лицам. Данный подход может привести к снижению степени защищенности участников инвестиционной платформы, в особенности физических лиц, и сведений о них (например, персональных данных), считает кабмин.

