Комитет ГД поддержал доступ Росфинмониторинга к данным систем "Мир" и СБП

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, позволяющий Росфинмониторингу получить доступ к данным платежной системы | 17.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, позволяющий Росфинмониторингу получить доступ к данным платежной системы "Мир" и сервиса быстрых платежей (СБП) платежной системы Банка России. Документ внесен правительством РФ. Он разработан в целях повышения эффективности национальной системы противодействия отмыванию доходов. Законопроект закрепляет полномочия Росфинмониторинга по взаимодействию с АО "Национальная система платежных карт" (НСПК) - оператором системы "Мир" и операционным и платежным клиринговым центром СБП. Это позволит ведомству на безвозмездной основе получать сведения о платежах и переводах денежных средств с использованием платежной системы "Мир" и СБП. При этом НСПК будет не вправе разглашать факт передачи данных сведений Росфинмониторингу. Порядок такого взаимодействия Росфинмониторинга с НСПК, включая сроки предоставления информации, ее объем и состав, будут определяться в рамках соглашения между ними и согласовываться с Банком России.

