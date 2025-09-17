https://1prime.ru/20250917/gosduma-862378004.html
Комитет ГД поддержал доступ Росфинмониторинга к данным систем "Мир" и СБП
Комитет ГД поддержал доступ Росфинмониторинга к данным систем "Мир" и СБП
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, позволяющий Росфинмониторингу получить доступ к данным платежной системы | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T11:09+0300
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, позволяющий Росфинмониторингу получить доступ к данным платежной системы "Мир" и сервиса быстрых платежей (СБП) платежной системы Банка России. Документ внесен правительством РФ. Он разработан в целях повышения эффективности национальной системы противодействия отмыванию доходов. Законопроект закрепляет полномочия Росфинмониторинга по взаимодействию с АО "Национальная система платежных карт" (НСПК) - оператором системы "Мир" и операционным и платежным клиринговым центром СБП. Это позволит ведомству на безвозмездной основе получать сведения о платежах и переводах денежных средств с использованием платежной системы "Мир" и СБП. При этом НСПК будет не вправе разглашать факт передачи данных сведений Росфинмониторингу. Порядок такого взаимодействия Росфинмониторинга с НСПК, включая сроки предоставления информации, ее объем и состав, будут определяться в рамках соглашения между ними и согласовываться с Банком России.
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, позволяющий Росфинмониторингу получить доступ к данным платежной системы "Мир" и сервиса быстрых платежей (СБП) платежной системы Банка России.
Документ внесен правительством РФ. Он разработан в целях повышения эффективности национальной системы противодействия отмыванию доходов.
Законопроект закрепляет полномочия Росфинмониторинга по взаимодействию с АО "Национальная система платежных карт" (НСПК) - оператором системы "Мир" и операционным и платежным клиринговым центром СБП.
Это позволит ведомству на безвозмездной основе получать сведения о платежах и переводах денежных средств с использованием платежной системы "Мир" и СБП. При этом НСПК будет не вправе разглашать факт передачи данных сведений Росфинмониторингу.
Порядок такого взаимодействия Росфинмониторинга с НСПК, включая сроки предоставления информации, ее объем и состав, будут определяться в рамках соглашения между ними и согласовываться с Банком России.
