Депутат назвал сроки внесения в ГД нового пакета мер против мошенничества
Депутат назвал сроки внесения в ГД нового пакета мер против мошенничества - 17.09.2025, ПРАЙМ
Депутат назвал сроки внесения в ГД нового пакета мер против мошенничества
Второй пакет мер против мошенничества может быть внесён в Госдуму в самое ближайшее время, сообщил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике,... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T11:38+0300
2025-09-17T11:38+0300
2025-09-17T11:38+0300
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Второй пакет мер против мошенничества может быть внесён в Госдуму в самое ближайшее время, сообщил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. "Второй пакет мер против мошенников... мы ожидаем внесения в Государственную Думу второго пакета мер в самое ближайшее время", - сказал он журналистам.
