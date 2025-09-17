https://1prime.ru/20250917/gosduma-862378957.html

Депутат назвал сроки внесения в ГД нового пакета мер против мошенничества

мошенничество

финансы

банки

антон горелкин

госдума

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Второй пакет мер против мошенничества может быть внесён в Госдуму в самое ближайшее время, сообщил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. "Второй пакет мер против мошенников... мы ожидаем внесения в Государственную Думу второго пакета мер в самое ближайшее время", - сказал он журналистам.

