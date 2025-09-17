Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Депутат назвал сроки внесения в ГД нового пакета мер против мошенничества - 17.09.2025, ПРАЙМ
Депутат назвал сроки внесения в ГД нового пакета мер против мошенничества
Депутат назвал сроки внесения в ГД нового пакета мер против мошенничества
2025-09-17T11:38+0300
2025-09-17T11:38+0300
мошенничество
финансы
банки
антон горелкин
госдума
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Второй пакет мер против мошенничества может быть внесён в Госдуму в самое ближайшее время, сообщил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. "Второй пакет мер против мошенников... мы ожидаем внесения в Государственную Думу второго пакета мер в самое ближайшее время", - сказал он журналистам.
финансы, банки, антон горелкин, госдума
Мошенничество, Финансы, Банки, Антон Горелкин, Госдума
11:38 17.09.2025
 
Депутат назвал сроки внесения в ГД нового пакета мер против мошенничества

© РИА Новости . Владимир Трефилов
Глобальная хакерская атака
Глобальная хакерская атака . Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Второй пакет мер против мошенничества может быть внесён в Госдуму в самое ближайшее время, сообщил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
"Второй пакет мер против мошенников... мы ожидаем внесения в Государственную Думу второго пакета мер в самое ближайшее время", - сказал он журналистам.
%Суд - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
В Москве студента, обманувшего священника, осудили за мошенничество
Вчера, 13:20
 
МошенничествоФинансыБанкиАнтон ГорелкинГосдума
 
 
Заголовок открываемого материала