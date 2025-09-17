https://1prime.ru/20250917/gosduma-862381920.html

Дума денонсировала Европейскую конвенцию по предупреждению пыток

Дума денонсировала Европейскую конвенцию по предупреждению пыток

общество

россия

владимир путин

вячеслав володин

госдума

совет европы

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Инициативу внес на рассмотрение палаты президент России Владимир Путин. Законопроектом предлагается денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года и протоколы № 1 и № 2 от 4 ноября 1993 года к ней, подписанные от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что Совет Европы блокирует работу России в Европейском комитете по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, с декабря 2023 года не позволяя избрать нового члена комитета от РФ. По его словам, обращения по вопросу обеспечения представительства России игнорируются, несмотря на предусмотренный Европейской конвенцией принцип сотрудничества. В заключении комитета Госдумы по международным делам подчеркивается, что денонсация конвенции не снизит уровень гарантий в области предупреждения пыток в РФ. "В части 2 статьи 21 Конституции Российской Федерации закреплено положение о том, что "никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию". Кроме того, Российская Федерация продолжит участие в международном сотрудничестве в сфере противодействия пыткам на основе международных договоров, заключенных в рамках Организации Объединенных Наций в первую очередь Международного пакта гражданских и политических правах 1966 года, а также Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года", - сказано в документе.

