ГД расширила применение ПСН при оказании услуг агентов банков в селах
ГД расширила применение ПСН при оказании услуг агентов банков в селах - 17.09.2025, ПРАЙМ
ГД расширила применение ПСН при оказании услуг агентов банков в селах
Госдума приняла закон, направленный на расширение возможностей применения патентной системы налогообложения (ПСН) при осуществлении деятельности банковского... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T12:52+0300
2025-09-17T12:52+0300
2025-09-17T12:52+0300
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Госдума приняла закон, направленный на расширение возможностей применения патентной системы налогообложения (ПСН) при осуществлении деятельности банковского платежного агента в сельской местности в регионах, где отсутствуют сельские поселения. Документ разрешает применять ПСН юрлицам и индивидуальным предпринимателям, которые, осуществляя розничную торговлю в стационарных магазинах в сельских населенных пунктах, входящих в состав муниципальных и городских округов, оказывают также услуги банковских платежных агентов (субагентов). Речь идет о принятии от физлиц наличных денежных средств и внесении их на банковские счета, а также о выдаче им наличных с таких счетов. Сейчас подобная возможность для юрлиц и ИП существует лишь в сельских населенных пунктах, входящих в состав сельских поселений, однако есть регионы, где такие поселения отсутствуют. Закон должен вступить в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением ПСН. Принятие закона, согласно пояснительной записке, позволит повысить доступность финансовых услуг для населения, проживающего в сельской местности, а предпринимателям получить дополнительный доход.
ГД расширила применение ПСН при оказании услуг агентов банков в селах
ГД расширила применение ПСН при оказании услуг агентов банков в сельской местности
