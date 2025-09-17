Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ГД расширила применение ПСН при оказании услуг агентов банков в селах - 17.09.2025
ГД расширила применение ПСН при оказании услуг агентов банков в селах
ГД расширила применение ПСН при оказании услуг агентов банков в селах - 17.09.2025, ПРАЙМ
ГД расширила применение ПСН при оказании услуг агентов банков в селах
Госдума приняла закон, направленный на расширение возможностей применения патентной системы налогообложения (ПСН) при осуществлении деятельности банковского... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T12:52+0300
2025-09-17T12:52+0300
экономика
россия
госдума
банки
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859680432_0:96:3303:1954_1920x0_80_0_0_2821224afe10ba9cc8cce8d8fcc78ba4.jpg
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Госдума приняла закон, направленный на расширение возможностей применения патентной системы налогообложения (ПСН) при осуществлении деятельности банковского платежного агента в сельской местности в регионах, где отсутствуют сельские поселения. Документ разрешает применять ПСН юрлицам и индивидуальным предпринимателям, которые, осуществляя розничную торговлю в стационарных магазинах в сельских населенных пунктах, входящих в состав муниципальных и городских округов, оказывают также услуги банковских платежных агентов (субагентов). Речь идет о принятии от физлиц наличных денежных средств и внесении их на банковские счета, а также о выдаче им наличных с таких счетов. Сейчас подобная возможность для юрлиц и ИП существует лишь в сельских населенных пунктах, входящих в состав сельских поселений, однако есть регионы, где такие поселения отсутствуют. Закон должен вступить в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением ПСН. Принятие закона, согласно пояснительной записке, позволит повысить доступность финансовых услуг для населения, проживающего в сельской местности, а предпринимателям получить дополнительный доход.
россия, госдума, банки, финансы
Экономика, РОССИЯ, Госдума, Банки, Финансы
12:52 17.09.2025
 
ГД расширила применение ПСН при оказании услуг агентов банков в селах

ГД расширила применение ПСН при оказании услуг агентов банков в сельской местности

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Госдума приняла закон, направленный на расширение возможностей применения патентной системы налогообложения (ПСН) при осуществлении деятельности банковского платежного агента в сельской местности в регионах, где отсутствуют сельские поселения.
Документ разрешает применять ПСН юрлицам и индивидуальным предпринимателям, которые, осуществляя розничную торговлю в стационарных магазинах в сельских населенных пунктах, входящих в состав муниципальных и городских округов, оказывают также услуги банковских платежных агентов (субагентов).
Речь идет о принятии от физлиц наличных денежных средств и внесении их на банковские счета, а также о выдаче им наличных с таких счетов.
Сейчас подобная возможность для юрлиц и ИП существует лишь в сельских населенных пунктах, входящих в состав сельских поселений, однако есть регионы, где такие поселения отсутствуют.
Закон должен вступить в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением ПСН.
Принятие закона, согласно пояснительной записке, позволит повысить доступность финансовых услуг для населения, проживающего в сельской местности, а предпринимателям получить дополнительный доход.
