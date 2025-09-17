ГД ввела новую льготу для родственников погибших участников СВО

https://1prime.ru/20250917/gosduma-862384886.html

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект об освобождении от уплаты государственной пошлины родственников погибших участников специальной военной операции (СВО) при подаче иска о назначении им пенсии по случаю потери кормильца. Документ внесен группой депутатов от "Единой России". Он освобождает от уплаты пошлины истцов по искам о назначении пенсии по потере кормильца-военнослужащего, который погиб при выполнении задач в ходе проведения СВО или умер из-за полученного в этой связи ранения, травмы, контузии или заболевания. Профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам считает необходимым при подготовке законопроекта ко второму чтению уточнить наименования исков, которые могут быть предъявлены в связи с признанием права на назначение пенсии по случаю потери кормильца. Также планируется определить перечень видов документов, на основании которых будет предоставляться соответствующая льгота, и органов, уполномоченных на их выдачу. Кроме того, планируется обсудить вопрос о расширении перечня лиц, освобождаемых от уплаты госпошлины при подаче иска о назначении такой пенсии. Ведь пенсия по потере кормильца может назначаться нетрудоспособным членам семей не только военнослужащих, но и граждан, пребывавших в добровольческих формированиях, а также лиц, проходивших службу в органах внутренних дел РФ, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Росгвардии, органах принудительного исполнения РФ, указывается в заключении бюджетного комитета. Законопроект также содержит нормы об освобождении физлиц от уплаты пошлины при подаче в суд заявлений о признании военнослужащего безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим. Поскольку эти нормы уже реализованы в действующем законодательстве, они будут исключены из законопроекта в рамках второго чтения.

