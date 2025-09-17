Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ГД отклонила проект о перечислении 80% прибыли ЦБ в федеральный бюджет - 17.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250917/gosduma-862387644.html
ГД отклонила проект о перечислении 80% прибыли ЦБ в федеральный бюджет
ГД отклонила проект о перечислении 80% прибыли ЦБ в федеральный бюджет - 17.09.2025, ПРАЙМ
ГД отклонила проект о перечислении 80% прибыли ЦБ в федеральный бюджет
Госдума отклонила в первом чтении законопроект об увеличении с 75% до 80% доли прибыли Банка России, которая должна направляться в федеральный бюджет. | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T14:29+0300
2025-09-17T14:29+0300
экономика
госдума
банк россии
сергей миронов
финансы
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_732fc4b85a2b79d5aa178f1e6870c861.jpg
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Госдума отклонила в первом чтении законопроект об увеличении с 75% до 80% доли прибыли Банка России, которая должна направляться в федеральный бюджет. Документ внесен депутатами из фракции "Справедливая Россия - За правду". Причем его положения предполагалось применять в отношении прибыли, которую Банк России получит по итогам 2025 года и последующих лет. Данные изменения позволят "сократить дефицит бюджета, увеличить финансирование социальных программ, национальных проектов и программ развития экономики России", пояснял РИА Новости при внесении законопроекта лидер эсеров Сергей Миронов. По сути, это скрытые налоговые резервы, которые до сих пор не использовались, но они могут понадобиться для снижения налоговой нагрузки на граждан, предприятия и бизнес, считает он. Однако против принятия законопроекта выступили правительство РФ и профильный комитет Госдумы по финансовому рынку. Они считают, что такие изменения приведут к снижению доли прибыли, направляемой Банком России на покрытие убытков, связанных с выполнением своих функций, а также в резервный фонд, который предназначен для обеспечения стабильной деятельности ЦБ при выполнении законодательно закрепленных за ним функций. При этом комитет по финрынку считает законопроект несвоевременным, поскольку "в настоящее время существует риск конфискации недружественными странами замороженных активов Российской Федерации, находящихся в управлении Банка России". И "возможным источником покрытия убытков, образовавшихся в результате указанных действий", будет являться резервный фонд, отмечается в заключении комитета.
https://1prime.ru/20250917/gosduma-862377673.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_1ec96f2c4ee47389dcfa74f2c20e12ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
госдума, банк россии, сергей миронов, финансы, россия
Экономика, Госдума, Банк России, Сергей Миронов, Финансы, РОССИЯ
14:29 17.09.2025
 
ГД отклонила проект о перечислении 80% прибыли ЦБ в федеральный бюджет

ГД отклонила законопроект об увеличении до 80% прибыли ЦБ в федеральный бюджет

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Госдума отклонила в первом чтении законопроект об увеличении с 75% до 80% доли прибыли Банка России, которая должна направляться в федеральный бюджет.
Документ внесен депутатами из фракции "Справедливая Россия - За правду". Причем его положения предполагалось применять в отношении прибыли, которую Банк России получит по итогам 2025 года и последующих лет.
Данные изменения позволят "сократить дефицит бюджета, увеличить финансирование социальных программ, национальных проектов и программ развития экономики России", пояснял РИА Новости при внесении законопроекта лидер эсеров Сергей Миронов. По сути, это скрытые налоговые резервы, которые до сих пор не использовались, но они могут понадобиться для снижения налоговой нагрузки на граждан, предприятия и бизнес, считает он.
Однако против принятия законопроекта выступили правительство РФ и профильный комитет Госдумы по финансовому рынку. Они считают, что такие изменения приведут к снижению доли прибыли, направляемой Банком России на покрытие убытков, связанных с выполнением своих функций, а также в резервный фонд, который предназначен для обеспечения стабильной деятельности ЦБ при выполнении законодательно закрепленных за ним функций.
При этом комитет по финрынку считает законопроект несвоевременным, поскольку "в настоящее время существует риск конфискации недружественными странами замороженных активов Российской Федерации, находящихся в управлении Банка России". И "возможным источником покрытия убытков, образовавшихся в результате указанных действий", будет являться резервный фонд, отмечается в заключении комитета.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Комитет ГД по финрынку поддержал законопроект для развития краудфандинга
10:59
 
ЭкономикаГосдумаБанк РоссииСергей МироновФинансыРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала