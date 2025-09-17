ГД отклонила проект о перечислении 80% прибыли ЦБ в федеральный бюджет

https://1prime.ru/20250917/gosduma-862387644.html
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Госдума отклонила в первом чтении законопроект об увеличении с 75% до 80% доли прибыли Банка России, которая должна направляться в федеральный бюджет. Документ внесен депутатами из фракции "Справедливая Россия - За правду". Причем его положения предполагалось применять в отношении прибыли, которую Банк России получит по итогам 2025 года и последующих лет. Данные изменения позволят "сократить дефицит бюджета, увеличить финансирование социальных программ, национальных проектов и программ развития экономики России", пояснял РИА Новости при внесении законопроекта лидер эсеров Сергей Миронов. По сути, это скрытые налоговые резервы, которые до сих пор не использовались, но они могут понадобиться для снижения налоговой нагрузки на граждан, предприятия и бизнес, считает он. Однако против принятия законопроекта выступили правительство РФ и профильный комитет Госдумы по финансовому рынку. Они считают, что такие изменения приведут к снижению доли прибыли, направляемой Банком России на покрытие убытков, связанных с выполнением своих функций, а также в резервный фонд, который предназначен для обеспечения стабильной деятельности ЦБ при выполнении законодательно закрепленных за ним функций. При этом комитет по финрынку считает законопроект несвоевременным, поскольку "в настоящее время существует риск конфискации недружественными странами замороженных активов Российской Федерации, находящихся в управлении Банка России". И "возможным источником покрытия убытков, образовавшихся в результате указанных действий", будет являться резервный фонд, отмечается в заключении комитета.
