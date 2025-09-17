https://1prime.ru/20250917/gosduma-862391933.html
ГД отклонила проект эсеров об отмене льгот по НДС для экспортеров сырья
2025-09-17T16:11+0300
экономика
госдума
рф
счетная палата
сергей миронов
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, отменяющий льготы по НДС для экспортеров сырьевых товаров и внесенный группой депутатов от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым. Документ предусматривает установлении правительством РФ ставок НДС в отношении операций реализации сырьевых товаров в размере от нуля до 20% по каждому виду товара, при этом отменяется возможность возмещения НДС при реализации этой продукции. Отмена льгот для экспортеров сырья позволит сбалансировать федеральный бюджет, увеличив его доходы примерно на 1,4 триллиона рублей в год, и обеспечить в полном объеме социальные расходы, пояснял ранее Миронов. Фракция последовательно выступает против практики возврата НДС экспортерам сырья, которая ущемляет экономические права большинства и предоставляет меньшинству необоснованные привилегии, заявлял также он. Однако против принятия законопроекта выступили правительство, Счетная палата РФ и комитеты Госдумы по бюджету и налогам и по энергетике, обращая внимание, что установление ставок НДС правительственными актами недопустимо, поскольку это противоречит Налоговому кодексу. Кроме того, отмена права на налоговый вычет приведет к росту стоимости сырьевых товаров на российском рынке, а также при их экспорте, что может иметь отрицательные социально-экономические последствия для России, считают они.
рф
