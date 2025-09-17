https://1prime.ru/20250917/gosuslugi-862378797.html

Мишустин рассказал о развитии сервисов помощи на "Госуслугах"

МОСКВА, 17 сен – ПРАЙМ. Россиянам к концу года будут доступны 14 автоматических сервисов помощи на портале госуслуг, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что власти развивают систему оказания государственных услуг, сокращают число документов и сведений, которые нужно предоставлять при формировании электронных заявлений. "Это экономит время и делает весь процесс менее обременительным. Сейчас восемь массовых социально значимых сервисов можно получать сразу в момент обращения на портале госуслуг или же они оказываются в проактивном режиме, то есть автоматически. А к концу года их будет уже четырнадцать", - сказал Мишустин в видеообращении к участникам Международного форума Kazan Digital Week – 2025.

