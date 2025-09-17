Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин рассказал о развитии сервисов помощи на "Госуслугах" - 17.09.2025
Мишустин рассказал о развитии сервисов помощи на "Госуслугах"
Мишустин рассказал о развитии сервисов помощи на "Госуслугах" - 17.09.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о развитии сервисов помощи на "Госуслугах"
Россиянам к концу года будут доступны 14 автоматических сервисов помощи на портале госуслуг, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 17.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 сен – ПРАЙМ. Россиянам к концу года будут доступны 14 автоматических сервисов помощи на портале госуслуг, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что власти развивают систему оказания государственных услуг, сокращают число документов и сведений, которые нужно предоставлять при формировании электронных заявлений. "Это экономит время и делает весь процесс менее обременительным. Сейчас восемь массовых социально значимых сервисов можно получать сразу в момент обращения на портале госуслуг или же они оказываются в проактивном режиме, то есть автоматически. А к концу года их будет уже четырнадцать", - сказал Мишустин в видеообращении к участникам Международного форума Kazan Digital Week – 2025.
технологии, россия, михаил мишустин
Технологии, РОССИЯ, Михаил Мишустин
11:33 17.09.2025
 
Мишустин рассказал о развитии сервисов помощи на "Госуслугах"

Мишустин: к концу года россиянам станут доступны 14 сервисов помощи на "Госуслугах

© РИА НовостиСайт Госуслуги
Сайт Госуслуги - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Сайт Госуслуги. Архивное фото
© РИА Новости
МОСКВА, 17 сен – ПРАЙМ. Россиянам к концу года будут доступны 14 автоматических сервисов помощи на портале госуслуг, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он отметил, что власти развивают систему оказания государственных услуг, сокращают число документов и сведений, которые нужно предоставлять при формировании электронных заявлений.
"Это экономит время и делает весь процесс менее обременительным. Сейчас восемь массовых социально значимых сервисов можно получать сразу в момент обращения на портале госуслуг или же они оказываются в проактивном режиме, то есть автоматически. А к концу года их будет уже четырнадцать", - сказал Мишустин в видеообращении к участникам Международного форума Kazan Digital Week – 2025.
