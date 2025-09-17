https://1prime.ru/20250917/import-862376715.html
В "Ростехе" отметили снижение доли импорта медоборудования на рынке РФ
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Доля импорта медицинского оборудования за последние десятилетие снизилась с 90% до 70%, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. "Каких-то еще 10 лет назад доля импортного медицинского оборудования на российском рынке была почти 90%. Вот сегодня где-то составляет порядка 70%. Конечно, это уже шаг серьезный, потому что у нас 26 предприятий занимаются производством медицинского оборудования", - заявил глава "Ростеха" в интервью телеканалу "Россия 24". Чемезов отметил, что сейчас в портфеле госкорпорации насчитывается порядка 150 медицинских изделий. "Мы планируем в ближайшее время увеличить производство в 4 раза. И новых наименований изделий будет увеличено порядка еще на 40 изделий", - добавил глава госкорпорации.
