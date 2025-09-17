Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы США снижаются в ожидании решений ФРС - 17.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250917/indeks-862401786.html
Фондовые индексы США снижаются в ожидании решений ФРС
Фондовые индексы США снижаются в ожидании решений ФРС - 17.09.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США снижаются в ожидании решений ФРС
Основные фондовые индексы США преимущественно торгуются в минусе в среду, участники рынка ожидают решений Федеральной резервной системы (ФРС) о мерах... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T19:04+0300
2025-09-17T19:04+0300
рынок
торги
индексы
сша
dow jones
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/img/77081/60/770816014_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_0a578923c2403b46e297753c82f008db.jpg
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США преимущественно торгуются в минусе в среду, участники рынка ожидают решений Федеральной резервной системы (ФРС) о мерах денежно-кредитной политики, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 18.16 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,69% - до 46 072,68 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снижался - на 0,41%, до 22 242,18 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,06%, до 6 603,04 пункта. Позднее в среду рынки ожидают решения ФРС относительно величины учетной ставки. Согласно данным CME Group, 95,8% аналитиков ждут понижения на 0,25 процентного пункта - до 4-4,25%, остальные предполагают более сильное снижение - до 3,75-4% годовых. "Расширение экономики благодаря более низкой учетной ставке может также способствовать и расширению рынка в целом", - цитирует агентство Рейтер заявление аналитика Эксперт BNY, мнение которого приводит агентство Рейтер, уточняет, что от снижения ставки "выиграют" те сферы рынка, которые находятся "под контролем инвесторов, включая материальные активы и акции компаний в секторе недвижимости". Одновременно с этим на динамику индексов в среду могут влиять обнародованные ранее макростатистические данные. Так, по данным министерства торговли страны, количество новых домов в Штатах, строительство которых было начато в августе, сократилось на 8,5% по сравнению с пересмотренным показателем июля и составило 1,307 миллиона. Аналитики ожидали снижения показателя лишь до 1,37 миллиона с изначального значения июля в 1,428 миллиона, которое было пересмотрено до 1,429 миллиона.
https://1prime.ru/20250916/atr-862325171.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77081/60/770816014_0:0:1500:1125_1920x0_80_0_0_a1f3ad2e49eeeb43e64c660ee76e7575.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, сша, dow jones, nasdaq composite
Рынок, Торги, Индексы, США, Dow Jones, Nasdaq Composite
19:04 17.09.2025
 
Фондовые индексы США снижаются в ожидании решений ФРС

Фондовые индексы США преимущественно торгуются в минусе в среду в ожидании решений ФРС

© fotolia.com / AshDesignБиржа-закрытие
Биржа-закрытие - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Биржа-закрытие. Архивное фото
© fotolia.com / AshDesign
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США преимущественно торгуются в минусе в среду, участники рынка ожидают решений Федеральной резервной системы (ФРС) о мерах денежно-кредитной политики, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 18.16 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,69% - до 46 072,68 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снижался - на 0,41%, до 22 242,18 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,06%, до 6 603,04 пункта.
Позднее в среду рынки ожидают решения ФРС относительно величины учетной ставки. Согласно данным CME Group, 95,8% аналитиков ждут понижения на 0,25 процентного пункта - до 4-4,25%, остальные предполагают более сильное снижение - до 3,75-4% годовых.
"Расширение экономики благодаря более низкой учетной ставке может также способствовать и расширению рынка в целом", - цитирует агентство Рейтер заявление аналитика
Эксперт BNY, мнение которого приводит агентство Рейтер, уточняет, что от снижения ставки "выиграют" те сферы рынка, которые находятся "под контролем инвесторов, включая материальные активы и акции компаний в секторе недвижимости".
Одновременно с этим на динамику индексов в среду могут влиять обнародованные ранее макростатистические данные. Так, по данным министерства торговли страны, количество новых домов в Штатах, строительство которых было начато в августе, сократилось на 8,5% по сравнению с пересмотренным показателем июля и составило 1,307 миллиона.
Аналитики ожидали снижения показателя лишь до 1,37 миллиона с изначального значения июля в 1,428 миллиона, которое было пересмотрено до 1,429 миллиона.
%Табло Токийской фондовой биржи - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Японский индекс Nikkei 225 достиг нового рекорда
Вчера, 08:01
 
РынокТоргиИндексыСШАDow JonesNasdaq Composite
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала