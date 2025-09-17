https://1prime.ru/20250917/indeks-862401786.html

Фондовые индексы США снижаются в ожидании решений ФРС

Фондовые индексы США снижаются в ожидании решений ФРС - 17.09.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы США снижаются в ожидании решений ФРС

Основные фондовые индексы США преимущественно торгуются в минусе в среду, участники рынка ожидают решений Федеральной резервной системы (ФРС) о мерах... | 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17T19:04+0300

2025-09-17T19:04+0300

2025-09-17T19:04+0300

рынок

торги

индексы

сша

dow jones

nasdaq composite

https://cdnn.1prime.ru/img/77081/60/770816014_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_0a578923c2403b46e297753c82f008db.jpg

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США преимущественно торгуются в минусе в среду, участники рынка ожидают решений Федеральной резервной системы (ФРС) о мерах денежно-кредитной политики, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 18.16 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,69% - до 46 072,68 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снижался - на 0,41%, до 22 242,18 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,06%, до 6 603,04 пункта. Позднее в среду рынки ожидают решения ФРС относительно величины учетной ставки. Согласно данным CME Group, 95,8% аналитиков ждут понижения на 0,25 процентного пункта - до 4-4,25%, остальные предполагают более сильное снижение - до 3,75-4% годовых. "Расширение экономики благодаря более низкой учетной ставке может также способствовать и расширению рынка в целом", - цитирует агентство Рейтер заявление аналитика Эксперт BNY, мнение которого приводит агентство Рейтер, уточняет, что от снижения ставки "выиграют" те сферы рынка, которые находятся "под контролем инвесторов, включая материальные активы и акции компаний в секторе недвижимости". Одновременно с этим на динамику индексов в среду могут влиять обнародованные ранее макростатистические данные. Так, по данным министерства торговли страны, количество новых домов в Штатах, строительство которых было начато в августе, сократилось на 8,5% по сравнению с пересмотренным показателем июля и составило 1,307 миллиона. Аналитики ожидали снижения показателя лишь до 1,37 миллиона с изначального значения июля в 1,428 миллиона, которое было пересмотрено до 1,429 миллиона.

https://1prime.ru/20250916/atr-862325171.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, сша, dow jones, nasdaq composite