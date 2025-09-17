Индекс Dow Jones обновил биржевой рекорд вслед за итогами заседания ФРС
Промышленный индекс Dow Jones ускорил рост и обновил рекордный биржевой показатель
© Фото : Public Domain/Billie Grace WardНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Фондовые индексы США в основном торгуются в минусе после снижения базовой ставки Федеральной резервной системы (ФРС), при этом промышленный индекс Dow Jones ускорил рост и обновил рекордный биржевой показатель, следует из данных торгов.
По состоянию на 21.21 мск индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снижался - на 0,69%, до 22 180,97 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,26%, до 6 589,64 пункта. Промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,7% - до 46 078 пунктов, а минутами ранее достиг отметки в 42,261 пункта, обновив рекорд, установленный 11 сентября.
До публикации решений американского центробанка индексы Nasdaq и S&P 500 снижались в пределах 0,1-0,4%, Dow Jones рос примерно на 0,5%.
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания впервые с конца прошлого года понизила базовую процентную ставку - на 25 базисных пунктов, до 4-4,25% годовых. Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле 2023 года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре прошлого года американский центробанк впервые с 2020 года понизил ставку - сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%.
Затем, в ноябре и декабре 2024 года, ФРС США снижала ставку на 25 базисных пунктов соответственно, после чего сохраняла ее на уровне 4,25-4,5%.