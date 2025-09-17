Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индекс Dow Jones обновил биржевой рекорд вслед за итогами заседания ФРС - 17.09.2025
Индекс Dow Jones обновил биржевой рекорд вслед за итогами заседания ФРС
Индекс Dow Jones обновил биржевой рекорд вслед за итогами заседания ФРС - 17.09.2025, ПРАЙМ
Индекс Dow Jones обновил биржевой рекорд вслед за итогами заседания ФРС
Фондовые индексы США в основном торгуются в минусе после снижения базовой ставки Федеральной резервной системы (ФРС), при этом промышленный индекс Dow Jones... | 17.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Фондовые индексы США в основном торгуются в минусе после снижения базовой ставки Федеральной резервной системы (ФРС), при этом промышленный индекс Dow Jones ускорил рост и обновил рекордный биржевой показатель, следует из данных торгов. По состоянию на 21.21 мск индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снижался - на 0,69%, до 22 180,97 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,26%, до 6 589,64 пункта. Промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,7% - до 46 078 пунктов, а минутами ранее достиг отметки в 42,261 пункта, обновив рекорд, установленный 11 сентября. До публикации решений американского центробанка индексы Nasdaq и S&amp;P 500 снижались в пределах 0,1-0,4%, Dow Jones рос примерно на 0,5%. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания впервые с конца прошлого года понизила базовую процентную ставку - на 25 базисных пунктов, до 4-4,25% годовых. Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле 2023 года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре прошлого года американский центробанк впервые с 2020 года понизил ставку - сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%. Затем, в ноябре и декабре 2024 года, ФРС США снижала ставку на 25 базисных пунктов соответственно, после чего сохраняла ее на уровне 4,25-4,5%.
рынок, торги, индексы, сша, dow jones, nasdaq, nasdaq composite
Рынок, Торги, Индексы, США, Dow Jones, NASDAQ, Nasdaq Composite
22:23 17.09.2025
 
Индекс Dow Jones обновил биржевой рекорд вслед за итогами заседания ФРС

Промышленный индекс Dow Jones ускорил рост и обновил рекордный биржевой показатель

© Фото : Public Domain/Billie Grace Ward
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
© Фото : Public Domain/Billie Grace Ward
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Фондовые индексы США в основном торгуются в минусе после снижения базовой ставки Федеральной резервной системы (ФРС), при этом промышленный индекс Dow Jones ускорил рост и обновил рекордный биржевой показатель, следует из данных торгов.
По состоянию на 21.21 мск индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снижался - на 0,69%, до 22 180,97 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,26%, до 6 589,64 пункта. Промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,7% - до 46 078 пунктов, а минутами ранее достиг отметки в 42,261 пункта, обновив рекорд, установленный 11 сентября.
До публикации решений американского центробанка индексы Nasdaq и S&P 500 снижались в пределах 0,1-0,4%, Dow Jones рос примерно на 0,5%.
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания впервые с конца прошлого года понизила базовую процентную ставку - на 25 базисных пунктов, до 4-4,25% годовых. Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле 2023 года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре прошлого года американский центробанк впервые с 2020 года понизил ставку - сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%.
Затем, в ноябре и декабре 2024 года, ФРС США снижала ставку на 25 базисных пунктов соответственно, после чего сохраняла ее на уровне 4,25-4,5%.
Рынок Торги Индексы США Dow Jones NASDAQ Nasdaq Composite
 
 
Заголовок открываемого материала