Индия стремится к укреплению партнерства с Россией, заявил Моди

2025-09-17T17:21+0300

индия

россия

нарендра моди

владимир путин

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 сен – ПРАЙМ. Индия стремится к укреплению особого и привилегированного стратегического партнёрства с Россией и готова внести свой вклад в мирное урегулирование украинского конфликта, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. "Мы привержены дальнейшему укреплению нашего особого и привилегированного стратегического партнёрства. Индия готова внести весь посильный вклад в мирное урегулирование украинского конфликта", - написал Моди в соцсети X в ответ на поздравление с днем рождения со стороны президента России Владимира Путина. Он также поблагодарил Путина за звонок и тёплые поздравления с 75-летием, назвав его другом. Моди в среду исполнилось 75 лет. Он занимает пост премьер-министра Индии с 2014 года уже третий срок подряд.

индия

