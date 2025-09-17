https://1prime.ru/20250917/ipoteka-862374043.html

В Москве снизилось количество ипотечных сделок

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Управление Росреестра по Москве зарегистрировало в январе-августе 2025 года 78 026 договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 1,6% меньше результата аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба управления. В том числе в августе столичный Росреестр зафиксировал 9,4 тысячи ипотек - на 1,2% меньше, чем в августе прошлого года. Относительно июля текущего года показатель сократился на 7%, указывается в сообщении. Ранее Росреестр сообщил, что количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-августе 2025 года снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 5% - до 85,9 тысячи.

