В Москве снизилось количество ипотечных сделок
2025-09-17T09:32+0300
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Управление Росреестра по Москве зарегистрировало в январе-августе 2025 года 78 026 договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 1,6% меньше результата аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба управления. В том числе в августе столичный Росреестр зафиксировал 9,4 тысячи ипотек - на 1,2% меньше, чем в августе прошлого года. Относительно июля текущего года показатель сократился на 7%, указывается в сообщении. Ранее Росреестр сообщил, что количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-августе 2025 года снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 5% - до 85,9 тысячи.
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Управление Росреестра по Москве зарегистрировало в январе-августе 2025 года 78 026 договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 1,6% меньше результата аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба управления.
В том числе в августе столичный Росреестр зафиксировал 9,4 тысячи ипотек - на 1,2% меньше, чем в августе прошлого года. Относительно июля текущего года показатель сократился на 7%, указывается в сообщении.
Ранее Росреестр сообщил, что количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-августе 2025 года снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 5% - до 85,9 тысячи.
