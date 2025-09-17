https://1prime.ru/20250917/japonija-862367781.html

Япония в августе увеличила экспорт в Россию на 11,8%

Япония в августе увеличила экспорт в Россию на 11,8% - 17.09.2025, ПРАЙМ

Япония в августе увеличила экспорт в Россию на 11,8%

Общий экспорт Японии в Россию в августе этого года вырос на 11,8% в годовом выражении, в том числе за счет резкого увеличения поставок компьютеров, медицинских... | 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17T03:50+0300

2025-09-17T03:50+0300

2025-09-17T03:50+0300

экономика

россия

мировая экономика

япония

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862367781.jpg?1758070251

ТОКИО, 17 сен - ПРАЙМ. Общий экспорт Японии в Россию в августе этого года вырос на 11,8% в годовом выражении, в том числе за счет резкого увеличения поставок компьютеров, медицинских изделий и пластика, однако импорт из России в отчетный период просел на 21,1%, свидетельствуют статистические данные, обнародованные в среду министерством финансов страны. Так, в августе этого года Япония экспортировала в Россию на 316,7% больше компьютеров, на 55,3% - пластика, а также на 21,4% больше медицинских изделий. В то же время экспорт автомобилей в Россию вырос лишь на 0,2%, а экспорт мотоциклов, наоборот, просел на 71,4%. Импорт российского СПГ снизился на 33,2% по сравнению с августом 2024 года, а угля - на 44,9%. В то же время Япония снизила импорт из России цветных металлов на 22,2%. В августе этого года Япония импортировала на 62% больше мясной продукции, чем в аналогичном месяце годом ранее. Вместе с этим импорт российского зерна в отчетный период просел на 94,9% в годовом выражении. Общий объем экспорта Японии в РФ в августе вырос на 11,8% и составил 30,74 миллиарда иен (210,18 миллиона долларов). Импорт из России в Японию за аналогичный период снизился на 21,1% и составил 61,68 миллиарда иен (421,72 миллиона долларов).

япония

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, япония, рф