Япония в августе увеличила экспорт в Россию на 11,8%
Япония в августе увеличила экспорт в Россию на 11,8%
2025-09-17T03:50+0300
2025-09-17T03:50+0300
экономика
россия
мировая экономика
япония
рф
ТОКИО, 17 сен - ПРАЙМ. Общий экспорт Японии в Россию в августе этого года вырос на 11,8% в годовом выражении, в том числе за счет резкого увеличения поставок компьютеров, медицинских изделий и пластика, однако импорт из России в отчетный период просел на 21,1%, свидетельствуют статистические данные, обнародованные в среду министерством финансов страны. Так, в августе этого года Япония экспортировала в Россию на 316,7% больше компьютеров, на 55,3% - пластика, а также на 21,4% больше медицинских изделий. В то же время экспорт автомобилей в Россию вырос лишь на 0,2%, а экспорт мотоциклов, наоборот, просел на 71,4%. Импорт российского СПГ снизился на 33,2% по сравнению с августом 2024 года, а угля - на 44,9%. В то же время Япония снизила импорт из России цветных металлов на 22,2%. В августе этого года Япония импортировала на 62% больше мясной продукции, чем в аналогичном месяце годом ранее. Вместе с этим импорт российского зерна в отчетный период просел на 94,9% в годовом выражении. Общий объем экспорта Японии в РФ в августе вырос на 11,8% и составил 30,74 миллиарда иен (210,18 миллиона долларов). Импорт из России в Японию за аналогичный период снизился на 21,1% и составил 61,68 миллиарда иен (421,72 миллиона долларов).
03:50 17.09.2025
 
ТОКИО, 17 сен - ПРАЙМ. Общий экспорт Японии в Россию в августе этого года вырос на 11,8% в годовом выражении, в том числе за счет резкого увеличения поставок компьютеров, медицинских изделий и пластика, однако импорт из России в отчетный период просел на 21,1%, свидетельствуют статистические данные, обнародованные в среду министерством финансов страны.
Так, в августе этого года Япония экспортировала в Россию на 316,7% больше компьютеров, на 55,3% - пластика, а также на 21,4% больше медицинских изделий.
В то же время экспорт автомобилей в Россию вырос лишь на 0,2%, а экспорт мотоциклов, наоборот, просел на 71,4%.
Импорт российского СПГ снизился на 33,2% по сравнению с августом 2024 года, а угля - на 44,9%. В то же время Япония снизила импорт из России цветных металлов на 22,2%.
В августе этого года Япония импортировала на 62% больше мясной продукции, чем в аналогичном месяце годом ранее. Вместе с этим импорт российского зерна в отчетный период просел на 94,9% в годовом выражении.
Общий объем экспорта Японии в РФ в августе вырос на 11,8% и составил 30,74 миллиарда иен (210,18 миллиона долларов). Импорт из России в Японию за аналогичный период снизился на 21,1% и составил 61,68 миллиарда иен (421,72 миллиона долларов).
 
