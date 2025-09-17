https://1prime.ru/20250917/kaspersky-862385936.html

Kaspersky узнал самую массовую угрозу для Android-пользователей в России

МИНСК, 17 сен - ПРАЙМ. Самой массовой угрозой для Android-пользователей в России в 2025 году стал мобильный банковский троянец Mamont: число атакованных им пользователей в январе-августе выросло в 36 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года и почти приблизилось к миллиону жертв, рассказали в "Лаборатории Касперского" в рамках конференции Kaspersky CyberSecurity Weekend 2025. "Эксперты "Лаборатории Касперского" проанализировали наиболее распространенные вредоносные программы, нацеленные на пользователей Android-устройств в России в 2025 году. По данным компании за январь-август, самым массовым зловредом стал мобильный банковский троянец Mamont. Количество атакованных им пользователей показало внушительный рост - в 36 раз по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году", - сообщили в компании. Так, зловред запрашивает доступ к смс и push-уведомлениям на зараженном смартфоне, после чего использует их для кражи средств людей через смс-банкинг. Некоторые модификации зловреда могут перехватывать коды подтверждения для кражи аккаунтов в мессенджерах. "Число атакованных этим троянцем пользователей в 2025 году, по нашим данным, уже приближается к одному миллиону. Существует много способов распространения Mamont. Среди наиболее "популярных" у злоумышленников: рассылка зловреда в мессенджерах под видом фото или видео. При этом в названии таких файлов фигурирует .apk. Это означает, что пользователю прислали установочный пакет, то есть программу, а не что-либо иное", - сообщил эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского" Дмитрий Калинин. Отмечается, что среди других наиболее распространенных угроз - бэкдор Triada, который обладает широкой функциональностью и дает злоумышленникам почти неограниченные возможности по контролю над зараженным гаджетом.

