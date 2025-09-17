https://1prime.ru/20250917/kaspersky-862385936.html
Kaspersky узнал самую массовую угрозу для Android-пользователей в России
Kaspersky узнал самую массовую угрозу для Android-пользователей в России - 17.09.2025, ПРАЙМ
Kaspersky узнал самую массовую угрозу для Android-пользователей в России
Самой массовой угрозой для Android-пользователей в России в 2025 году стал мобильный банковский троянец Mamont: число атакованных им пользователей в... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T14:02+0300
2025-09-17T14:02+0300
2025-09-17T14:02+0300
лаборатория касперского
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/82766/71/827667101_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4c6825ce927c2877d0365304c13a227b.jpg
МИНСК, 17 сен - ПРАЙМ. Самой массовой угрозой для Android-пользователей в России в 2025 году стал мобильный банковский троянец Mamont: число атакованных им пользователей в январе-августе выросло в 36 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года и почти приблизилось к миллиону жертв, рассказали в "Лаборатории Касперского" в рамках конференции Kaspersky CyberSecurity Weekend 2025. "Эксперты "Лаборатории Касперского" проанализировали наиболее распространенные вредоносные программы, нацеленные на пользователей Android-устройств в России в 2025 году. По данным компании за январь-август, самым массовым зловредом стал мобильный банковский троянец Mamont. Количество атакованных им пользователей показало внушительный рост - в 36 раз по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году", - сообщили в компании. Так, зловред запрашивает доступ к смс и push-уведомлениям на зараженном смартфоне, после чего использует их для кражи средств людей через смс-банкинг. Некоторые модификации зловреда могут перехватывать коды подтверждения для кражи аккаунтов в мессенджерах. "Число атакованных этим троянцем пользователей в 2025 году, по нашим данным, уже приближается к одному миллиону. Существует много способов распространения Mamont. Среди наиболее "популярных" у злоумышленников: рассылка зловреда в мессенджерах под видом фото или видео. При этом в названии таких файлов фигурирует .apk. Это означает, что пользователю прислали установочный пакет, то есть программу, а не что-либо иное", - сообщил эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского" Дмитрий Калинин. Отмечается, что среди других наиболее распространенных угроз - бэкдор Triada, который обладает широкой функциональностью и дает злоумышленникам почти неограниченные возможности по контролю над зараженным гаджетом.
https://1prime.ru/20250622/kaspersky--858769549.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82766/71/827667101_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c434ac06d7eda1ebe7e5fd378c6506a1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лаборатория касперского, технологии
Лаборатория Касперского, Технологии
Kaspersky узнал самую массовую угрозу для Android-пользователей в России
Kaspersky: самой массовой угрозой для Android-пользователей в РФ стал троянец Mamont
МИНСК, 17 сен - ПРАЙМ. Самой массовой угрозой для Android-пользователей в России в 2025 году стал мобильный банковский троянец Mamont: число атакованных им пользователей в январе-августе выросло в 36 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года и почти приблизилось к миллиону жертв, рассказали в "Лаборатории Касперского" в рамках конференции Kaspersky CyberSecurity Weekend 2025.
"Эксперты "Лаборатории Касперского" проанализировали наиболее распространенные вредоносные программы, нацеленные на пользователей Android-устройств в России в 2025 году. По данным компании за январь-август, самым массовым зловредом стал мобильный банковский троянец Mamont. Количество атакованных им пользователей показало внушительный рост - в 36 раз по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году", - сообщили в компании.
Так, зловред запрашивает доступ к смс и push-уведомлениям на зараженном смартфоне, после чего использует их для кражи средств людей через смс-банкинг. Некоторые модификации зловреда могут перехватывать коды подтверждения для кражи аккаунтов в мессенджерах.
"Число атакованных этим троянцем пользователей в 2025 году, по нашим данным, уже приближается к одному миллиону. Существует много способов распространения Mamont. Среди наиболее "популярных" у злоумышленников: рассылка зловреда в мессенджерах под видом фото или видео. При этом в названии таких файлов фигурирует .apk. Это означает, что пользователю прислали установочный пакет, то есть программу, а не что-либо иное", - сообщил эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского" Дмитрий Калинин.
Отмечается, что среди других наиболее распространенных угроз - бэкдор Triada, который обладает широкой функциональностью и дает злоумышленникам почти неограниченные возможности по контролю над зараженным гаджетом.
Kaspersky назвал топ-3 целевых аудитории для телефонных мошенников в России