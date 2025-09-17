https://1prime.ru/20250917/krasnodar-862378251.html

Аэропорт Краснодара планирует работать круглосуточно в 2026 году

КРАСНОДАР, 17 сен - ПРАЙМ. Аэропорт Краснодара планирует начать обслуживать рейсы круглосуточно в 2026 году, рассказал журналистам управляющий директор международного аэропорта Дмитрий Кириченко. "Через несколько месяцев будем наращивать нашу географию полетов и примерно в следующем году, возможно, в начале, перейдем на круглосуточный режим работы", - рассказал Кириченко. Сегодня, 17 сентября, первый после трехлетнего перерыва рейс "Аэрофлота" из Москвы в Краснодар приземлился в аэропорту назначения. Минтранс РФ в минувший четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. В мае 2024 года был возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.

