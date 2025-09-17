https://1prime.ru/20250917/krasnodar-862378251.html
Аэропорт Краснодара планирует работать круглосуточно в 2026 году
Аэропорт Краснодара планирует работать круглосуточно в 2026 году - 17.09.2025, ПРАЙМ
Аэропорт Краснодара планирует работать круглосуточно в 2026 году
Аэропорт Краснодара планирует начать обслуживать рейсы круглосуточно в 2026 году, рассказал журналистам управляющий директор международного аэропорта Дмитрий... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T11:24+0300
2025-09-17T11:24+0300
2025-09-17T11:24+0300
бизнес
краснодар
аэрофлот
аэропорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862137372_0:241:3071:1968_1920x0_80_0_0_32a38d0108c8f5c98722c4ed3663381c.jpg
КРАСНОДАР, 17 сен - ПРАЙМ. Аэропорт Краснодара планирует начать обслуживать рейсы круглосуточно в 2026 году, рассказал журналистам управляющий директор международного аэропорта Дмитрий Кириченко. "Через несколько месяцев будем наращивать нашу географию полетов и примерно в следующем году, возможно, в начале, перейдем на круглосуточный режим работы", - рассказал Кириченко. Сегодня, 17 сентября, первый после трехлетнего перерыва рейс "Аэрофлота" из Москвы в Краснодар приземлился в аэропорту назначения. Минтранс РФ в минувший четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. В мае 2024 года был возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.
https://1prime.ru/20250917/reys-862377069.html
краснодар
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862137372_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_1f9b7a3a698a23efde922667cb4a92f7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, краснодар, аэрофлот, аэропорт
Бизнес, КРАСНОДАР, Аэрофлот, аэропорт
Аэропорт Краснодара планирует работать круглосуточно в 2026 году
Кириченко: аэропорт Краснодара планирует обслуживать рейсы круглосуточно в 2026 году
КРАСНОДАР, 17 сен - ПРАЙМ. Аэропорт Краснодара планирует начать обслуживать рейсы круглосуточно в 2026 году, рассказал журналистам управляющий директор международного аэропорта Дмитрий Кириченко.
"Через несколько месяцев будем наращивать нашу географию полетов и примерно в следующем году, возможно, в начале, перейдем на круглосуточный режим работы", - рассказал Кириченко.
Сегодня, 17 сентября, первый после трехлетнего перерыва рейс "Аэрофлота" из Москвы в Краснодар приземлился в аэропорту назначения.
Минтранс РФ в минувший четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов.
В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.
В мае 2024 года был возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.
В Краснодаре приземлился первый рейс из Москвы после длительного перерыва