https://1prime.ru/20250917/krasnodar-862397241.html

Аэропорт Краснодара обслужил почти 500 пассажиров в первый день работы

Аэропорт Краснодара обслужил почти 500 пассажиров в первый день работы - 17.09.2025, ПРАЙМ

Аэропорт Краснодара обслужил почти 500 пассажиров в первый день работы

Аэропорт Краснодара обслужил 484 пассажира в первый день работы, сообщили в пресс-службе холдинга "Аэродинамика", в который входит международный аэропорт... | 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17T18:13+0300

2025-09-17T18:13+0300

2025-09-17T18:13+0300

краснодар

москва

аэрофлот

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862137252_0:139:3147:1909_1920x0_80_0_0_510a6cfdec119a9c30e19cedd143d311.jpg

КРАСНОДАР, 17 сен - ПРАЙМ. Аэропорт Краснодара обслужил 484 пассажира в первый день работы, сообщили в пресс-службе холдинга "Аэродинамика", в который входит международный аэропорт Краснодара. "Сегодня в аэропорту Краснодар возобновлены полеты по внутрироссийским (Москва, "Аэрофлот") и международным (Стамбул, "Азимут") направлениям, в первый день аэропорт обслужил 484 пассажира", - сообщили в холдинге. В среду 17 сентября, аэропорт Краснодара впервые за три года принял рейс "Аэрофлота" из Москвы в Краснодар и "Азимута" - из Стамбула в Краснодар. Первые рейсы улетели также из кубанской авиагавани в Москву и Стамбул. Минтранс РФ в минувший четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. В мае 2024 года был возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.

https://1prime.ru/20250917/reys-862381495.html

краснодар

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

краснодар, москва, аэрофлот, бизнес