Рубль снизился к юаню на Московской бирже

Рубль снизился к юаню на Московской бирже - 17.09.2025, ПРАЙМ

Рубль снизился к юаню на Московской бирже

Рубль снизился к юаню на Московской бирже по итогам торгов среды, следует из данных площадки. | 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17T20:38+0300

2025-09-17T20:38+0300

2025-09-17T20:38+0300

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль снизился к юаню на Московской бирже по итогам торгов среды, следует из данных площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 6 копеек, до 11,68 рубля. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.01 мск дешевел на 0,23%, до 68,31 доллара за баррель. В поисках точки равновесия Юань вырос на 0,52%. Курс китайской валюты в среду двигался в диапазоне 11,64–11,72 рубля. Новостной фон не изменился, поэтому пока можно считать, что рынок продолжает поиск точки равновесия, рассказал Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Амплитуда колебаний валютных курсов снижается, юань стабилизируется в области 11,5-11,7, доллар пытается нащупать временный баланс у 83. ЦБ поддержал рубль, остудив пыл спекулятивно настроенных игроков, разгонявших курсы валют в ожидании более решительного сокращения ставки. Впрочем, это лишь локальный эффект, в целом секвестр учетной ставки означает усиление системного давления на национальную валюту", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Другие факторы за среднесрочное повышение курсов иностранных валют – восстановление спроса на валюту под импорт при сокращении предложения валюты на рынке от экспортеров, а также напряженная геополитика, добавил он. "По данным ЦБ, российская валюта за день ослабилась также к доллару и евро. Помимо прочего, сейчас спрос на иностранную валюту может поддерживаться опасениями, связанными с последствиями ужесточения утильсбора. При этом за среду принципиально значимых для валютного рынка событий не было", - отметил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Прогнозы В целом, если ценовая статистика Росстата от вечера среды не принесет особо неприятных сюрпризов, индекс Мосбиржи в четверг может двигаться у верхних границ диапазона в 2790-2830 пунктов, считает Григорьев. "Локально курсы могут задержаться в пределах 11,4-11,8 рубля за юань и 82-84 рубля за доллар, в том числе на фоне приближения налогового периода, к которому часть компаний начинает готовиться заблаговременно, продавая на рынке дополнительные объемы валюты", - рассказал Шепелев.

