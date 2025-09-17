Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс евро к доллару поднялся выше $1,19 впервые с 2021 года - 17.09.2025, ПРАЙМ
Курс евро к доллару поднялся выше $1,19 впервые с 2021 года
Курс евро к доллару поднялся выше $1,19 впервые с 2021 года - 17.09.2025, ПРАЙМ
Курс евро к доллару поднялся выше $1,19 впервые с 2021 года
Курс евро перешел к росту по отношению к доллару, показатель впервые за три года поднялся выше отметки в 1,19 доллара за евро, следует из данных торгов. | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T22:15+0300
2025-09-17T22:15+0300
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Курс евро перешел к росту по отношению к доллару, показатель впервые за три года поднялся выше отметки в 1,19 доллара за евро, следует из данных торгов. По состоянию на 21.10 мск курс евро к доллару рос до 1,1915 доллара с 1,1867 доллара за евро на предыдущем закрытии. Показатель впервые с 3 сентября 2021 года находится выше уровня в 1,19 доллара. Курс доллара к иене на 21.10 мск опускался до 145,58 иены с уровня прошлого закрытия в 146,45 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,38% - до 96,25 пункта. Ранее Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания впервые с конца прошлого года понизила базовую процентную ставку - на 25 базисных пунктов, до 4-4,25% годовых.
22:15 17.09.2025
 
Курс евро к доллару поднялся выше $1,19 впервые с 2021 года

Курс евро к доллару поднялся выше $1,19 за евро впервые с сентября 2021 года

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Курс евро перешел к росту по отношению к доллару, показатель впервые за три года поднялся выше отметки в 1,19 доллара за евро, следует из данных торгов.
По состоянию на 21.10 мск курс евро к доллару рос до 1,1915 доллара с 1,1867 доллара за евро на предыдущем закрытии. Показатель впервые с 3 сентября 2021 года находится выше уровня в 1,19 доллара.
Курс доллара к иене на 21.10 мск опускался до 145,58 иены с уровня прошлого закрытия в 146,45 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,38% - до 96,25 пункта.
Ранее Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания впервые с конца прошлого года понизила базовую процентную ставку - на 25 базисных пунктов, до 4-4,25% годовых.
