ООН выгораживает киевский режим, заявил Лавров

2025-09-17T11:50+0300
2025-09-17T12:26+0300
МОСКВА, 17 сен – ПРАЙМ. ООН выгораживает киевский режим, закрывая глаза на его действия, нарушающие международное гуманитарное право, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Нарушения международного гуманитарного права киевским режимом, они настолько очевидны, что просто невозможно их отрицать, и фактов предостаточно. Однако здесь секретариат (ООН - ред.) занимает противоположную линию и пытается обелять действия киевского режима", - сказал он в ходе посольского "круглого стола" по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.Как отметил министр, киевский режим размещает военную технику и огневые позиции в жилых кварталах, пытает военнопленных и гражданское население."Когда уж отдельные грубейшие нарушения международного гуманитарного права отрицать невозможно, тогда секретариат ООН даже стесняясь выступает с обезличенными призывами к сдержанности, адресуя эти призывы к обеим сторонам", - подчеркнул он.По словам Лаврова, подобным образом секретариат ООН отреагировал, когда украинские формирования вторглись в Курскую область, где вообще не было военных объектов. Помимо этого, ООН выгораживала киевский режим в отношении провокации в городе Буча, отметил он.В конце января этого года, выступая в ходе заседания Совбеза, глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что не раз лично просил генсека ООН содействовать тому, чтобы Киев передал список имен тех, кто якобы был убит, как утверждают в Киеве, российскими военнослужащими в Буче, но его обращения остались без ответа. По словам Лаврова, генсеку ООН "просто не позволяют даже пытаться установить истину, изобличающую западных кукловодов". В свою очередь официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик подтверждал, что в ООН получили запрос от Москвы, требующей получения списка жертв провокации в Буче.Как заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Генсек ООН Антониу Гутерреш подтверждает, что Киев не передает ему списка жертв провокации в Буче, но не проявляет инициативы в этом вопросе. По словам Полянского, понятно, что передача этих списков, по которым можно было бы сличить имена тех, кто якобы был убит именно в Буче, позволила бы подорвать украинскую версию о том, что эти люди были убиты якобы российскими войсками при отходе из Бучи.
россия, украина, сергей лавров, оон
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Сергей Лавров, ООН
11:50 17.09.2025 (обновлено: 12:26 17.09.2025)
 
ООН выгораживает киевский режим, заявил Лавров

Лавров: ООН закрывает глаза на действия Киева, нарушающие международное право

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и министров иностранных дел стран "Сахельской тройки"
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и министров иностранных дел стран Сахельской тройки - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и министров иностранных дел стран "Сахельской тройки". Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
"Нарушения международного гуманитарного права киевским режимом, они настолько очевидны, что просто невозможно их отрицать, и фактов предостаточно. Однако здесь секретариат (ООН - ред.) занимает противоположную линию и пытается обелять действия киевского режима", - сказал он в ходе посольского "круглого стола" по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
Как отметил министр, киевский режим размещает военную технику и огневые позиции в жилых кварталах, пытает военнопленных и гражданское население.
"Когда уж отдельные грубейшие нарушения международного гуманитарного права отрицать невозможно, тогда секретариат ООН даже стесняясь выступает с обезличенными призывами к сдержанности, адресуя эти призывы к обеим сторонам", - подчеркнул он.
По словам Лаврова, подобным образом секретариат ООН отреагировал, когда украинские формирования вторглись в Курскую область, где вообще не было военных объектов. Помимо этого, ООН выгораживала киевский режим в отношении провокации в городе Буча, отметил он.
В конце января этого года, выступая в ходе заседания Совбеза, глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что не раз лично просил генсека ООН содействовать тому, чтобы Киев передал список имен тех, кто якобы был убит, как утверждают в Киеве, российскими военнослужащими в Буче, но его обращения остались без ответа. По словам Лаврова, генсеку ООН "просто не позволяют даже пытаться установить истину, изобличающую западных кукловодов". В свою очередь официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик подтверждал, что в ООН получили запрос от Москвы, требующей получения списка жертв провокации в Буче.
Как заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Генсек ООН Антониу Гутерреш подтверждает, что Киев не передает ему списка жертв провокации в Буче, но не проявляет инициативы в этом вопросе. По словам Полянского, понятно, что передача этих списков, по которым можно было бы сличить имена тех, кто якобы был убит именно в Буче, позволила бы подорвать украинскую версию о том, что эти люди были убиты якобы российскими войсками при отходе из Бучи.
Лавров рассказал о важности конкурса "Интервидение"
12 сентября, 12:00
12 сентября, 12:00
 
