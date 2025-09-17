https://1prime.ru/20250917/lavrov-862380146.html
Лавров: Киев пытается саботировать линию США на урегулирование конфликта
Лавров: Киев пытается саботировать линию США на урегулирование конфликта - 17.09.2025, ПРАЙМ
Лавров: Киев пытается саботировать линию США на урегулирование конфликта
Киев пытается саботировать текущую линию США на урегулирование украинского конфликта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T12:07+0300
2025-09-17T12:07+0300
2025-09-17T12:07+0300
политика
россия
сергей лавров
дональд трамп
аляска
вашингтон
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0b/855669306_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2dc16ab8477c0448fcdce4c85ce6e0e.jpg
МОСКВА, 17 сен – ПРАЙМ. Киев пытается саботировать текущую линию США на урегулирование украинского конфликта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Мы видим также, что в новой администрации в Вашингтоне тоже понимают необходимость урегулирования кризиса через признание его первопричин и через принятие действий, которые будут устранять эти первопричины... И одновременно мы также видим, как в Киеве эту линию американской администрации пытаются всячески саботировать", - сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по украинскому кризису. Он напомнил, что в августе на Аляске состоялась встреча российского и американского лидеров, где четко проявилось понимание Вашингтоном необходимости устранения первопричин украинского кризиса. Это понимание, заметил Лавров, видно в инициативах, продвигаемых администрацией американского президента Дональда Трампа. Переговоры Путина и Трампа состоялись на Аляске 15 августа. Встреча лидеров проходила на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
https://1prime.ru/20250916/lavrov-862332507.html
аляска
вашингтон
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0b/855669306_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8176079771d83f61bbb750c04fb8ce30.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, дональд трамп, аляска, вашингтон, киев
Политика, РОССИЯ, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Аляска, ВАШИНГТОН, Киев
Лавров: Киев пытается саботировать линию США на урегулирование конфликта
Лавров: Киев старается всячески саботировать текущую линию СГА на урегулирование
МОСКВА, 17 сен – ПРАЙМ. Киев пытается саботировать текущую линию США на урегулирование украинского конфликта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы видим также, что в новой администрации в Вашингтоне тоже понимают необходимость урегулирования кризиса через признание его первопричин и через принятие действий, которые будут устранять эти первопричины... И одновременно мы также видим, как в Киеве эту линию американской администрации пытаются всячески саботировать", - сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по украинскому кризису.
Он напомнил, что в августе на Аляске состоялась встреча российского и американского лидеров, где четко проявилось понимание Вашингтоном необходимости устранения первопричин украинского кризиса. Это понимание, заметил Лавров, видно в инициативах, продвигаемых администрацией американского президента Дональда Трампа.
Переговоры Путина и Трампа состоялись на Аляске 15 августа. Встреча лидеров проходила на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
Россия отходит от термина недружественные страны, заявил Лавров