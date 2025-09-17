Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров: Киев пытается саботировать линию США на урегулирование конфликта - 17.09.2025
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
Лавров: Киев пытается саботировать линию США на урегулирование конфликта
2025-09-17T12:07+0300
2025-09-17T12:07+0300
политика
россия
сергей лавров
дональд трамп
аляска
вашингтон
киев
МОСКВА, 17 сен – ПРАЙМ. Киев пытается саботировать текущую линию США на урегулирование украинского конфликта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Мы видим также, что в новой администрации в Вашингтоне тоже понимают необходимость урегулирования кризиса через признание его первопричин и через принятие действий, которые будут устранять эти первопричины... И одновременно мы также видим, как в Киеве эту линию американской администрации пытаются всячески саботировать", - сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по украинскому кризису. Он напомнил, что в августе на Аляске состоялась встреча российского и американского лидеров, где четко проявилось понимание Вашингтоном необходимости устранения первопричин украинского кризиса. Это понимание, заметил Лавров, видно в инициативах, продвигаемых администрацией американского президента Дональда Трампа. Переговоры Путина и Трампа состоялись на Аляске 15 августа. Встреча лидеров проходила на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
россия, сергей лавров, дональд трамп, аляска, вашингтон, киев
Политика, РОССИЯ, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Аляска, ВАШИНГТОН, Киев
© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
МОСКВА, 17 сен – ПРАЙМ. Киев пытается саботировать текущую линию США на урегулирование украинского конфликта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы видим также, что в новой администрации в Вашингтоне тоже понимают необходимость урегулирования кризиса через признание его первопричин и через принятие действий, которые будут устранять эти первопричины... И одновременно мы также видим, как в Киеве эту линию американской администрации пытаются всячески саботировать", - сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по украинскому кризису.
Он напомнил, что в августе на Аляске состоялась встреча российского и американского лидеров, где четко проявилось понимание Вашингтоном необходимости устранения первопричин украинского кризиса. Это понимание, заметил Лавров, видно в инициативах, продвигаемых администрацией американского президента Дональда Трампа.
Переговоры Путина и Трампа состоялись на Аляске 15 августа. Встреча лидеров проходила на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
Политика
 
 
