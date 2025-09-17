https://1prime.ru/20250917/lavrov-862380146.html

Лавров: Киев пытается саботировать линию США на урегулирование конфликта

МОСКВА, 17 сен – ПРАЙМ. Киев пытается саботировать текущую линию США на урегулирование украинского конфликта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Мы видим также, что в новой администрации в Вашингтоне тоже понимают необходимость урегулирования кризиса через признание его первопричин и через принятие действий, которые будут устранять эти первопричины... И одновременно мы также видим, как в Киеве эту линию американской администрации пытаются всячески саботировать", - сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по украинскому кризису. Он напомнил, что в августе на Аляске состоялась встреча российского и американского лидеров, где четко проявилось понимание Вашингтоном необходимости устранения первопричин украинского кризиса. Это понимание, заметил Лавров, видно в инициативах, продвигаемых администрацией американского президента Дональда Трампа. Переговоры Путина и Трампа состоялись на Аляске 15 августа. Встреча лидеров проходила на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

