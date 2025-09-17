https://1prime.ru/20250917/lavrov-862380284.html
Лавров: Киев хочет не дать здравым силам на Западе следовать мирному курсу
2025-09-17T12:09+0300
политика
россия
общество
запад
киев
сергей лавров
владимир зеленский
мид рф
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Киев стремится не позволить здравым силам на Западе следовать курсу на урегулирование украинского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "По сути дела он (Владимир Зеленский) хочет не позволить здравым силам на Западе следовать здравому курсу", - сказал Лавров, выступая в ходе "посольского" круглого стола по украинскому кризису.
запад
киев
