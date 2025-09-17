Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров: Киев хочет не дать здравым силам на Западе следовать мирному курсу - 17.09.2025
Лавров: Киев хочет не дать здравым силам на Западе следовать мирному курсу
2025-09-17T12:09+0300
2025-09-17T12:09+0300
политика
россия
общество
запад
киев
сергей лавров
владимир зеленский
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851271150_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_d7322731b23f2e2d73aaf48613cd363f.jpg
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Киев стремится не позволить здравым силам на Западе следовать курсу на урегулирование украинского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "По сути дела он (Владимир Зеленский) хочет не позволить здравым силам на Западе следовать здравому курсу", - сказал Лавров, выступая в ходе "посольского" круглого стола по украинскому кризису.
россия, общество , запад, киев, сергей лавров, владимир зеленский, мид рф
Политика, РОССИЯ, Общество , ЗАПАД, Киев, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, МИД РФ
12:09 17.09.2025
 
Лавров: Киев хочет не дать здравым силам на Западе следовать мирному курсу

Глава МИД РФ С. Лавров выступил перед студентами МГИМО
Глава МИД РФ С. Лавров выступил перед студентами МГИМО. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Киев стремится не позволить здравым силам на Западе следовать курсу на урегулирование украинского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"По сути дела он (Владимир Зеленский) хочет не позволить здравым силам на Западе следовать здравому курсу", - сказал Лавров, выступая в ходе "посольского" круглого стола по украинскому кризису.
Политика РОССИЯ Общество ЗАПАД Киев Сергей Лавров Владимир Зеленский МИД РФ
 
 
