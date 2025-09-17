Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Европе нет места за столом переговоров по Украине, заявил Лавров
политика
сергей лавров
россия
украина
европа
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Европа пытается отвоевать себе место за столом переговоров по Украине, но учитывая ее позицию, делать ей там нечего, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Европа явно пытается достаточно беспардонно отвоевать себе место за столом переговоров, хотя с позиции, которую она исповедует, - реваншизма и нанесения России стратегического поражения, за столом переговоров, конечно, делать нечего", - сказал Лавров на посольском круглом столе по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
сергей лавров, россия, украина, европа
Политика, Сергей Лавров, РОССИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА
12:15 17.09.2025
 
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Европа пытается отвоевать себе место за столом переговоров по Украине, но учитывая ее позицию, делать ей там нечего, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Европа явно пытается достаточно беспардонно отвоевать себе место за столом переговоров, хотя с позиции, которую она исповедует, - реваншизма и нанесения России стратегического поражения, за столом переговоров, конечно, делать нечего", - сказал Лавров на посольском круглом столе по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
Лавров напомнил, что Россия никогда не атакует мирное население
