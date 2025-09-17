https://1prime.ru/20250917/lavrov-862380435.html
Европе нет места за столом переговоров по Украине, заявил Лавров
Европе нет места за столом переговоров по Украине, заявил Лавров - 17.09.2025, ПРАЙМ
Европе нет места за столом переговоров по Украине, заявил Лавров
Европа пытается отвоевать себе место за столом переговоров по Украине, но учитывая ее позицию, делать ей там нечего, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T12:15+0300
2025-09-17T12:15+0300
2025-09-17T12:15+0300
политика
сергей лавров
россия
украина
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/03/856350168_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_5cb870e07e55531283779798f0bf07e6.jpg
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Европа пытается отвоевать себе место за столом переговоров по Украине, но учитывая ее позицию, делать ей там нечего, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Европа явно пытается достаточно беспардонно отвоевать себе место за столом переговоров, хотя с позиции, которую она исповедует, - реваншизма и нанесения России стратегического поражения, за столом переговоров, конечно, делать нечего", - сказал Лавров на посольском круглом столе по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
https://1prime.ru/20250917/lavrov-862379625.html
украина
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/03/856350168_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_2026a2d7463bee73542a9f67aba28e07.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, россия, украина, европа
Политика, Сергей Лавров, РОССИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА
Европе нет места за столом переговоров по Украине, заявил Лавров
Лавров: Европе нечего делать за столом переговоров по Украине из-за ее позиции
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Европа пытается отвоевать себе место за столом переговоров по Украине, но учитывая ее позицию, делать ей там нечего, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Европа явно пытается достаточно беспардонно отвоевать себе место за столом переговоров, хотя с позиции, которую она исповедует, - реваншизма и нанесения России стратегического поражения, за столом переговоров, конечно, делать нечего", - сказал Лавров на посольском круглом столе по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
Лавров напомнил, что Россия никогда не атакует мирное население