Европе нет места за столом переговоров по Украине, заявил Лавров

Европа пытается отвоевать себе место за столом переговоров по Украине, но учитывая ее позицию, делать ей там нечего, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

2025-09-17T12:15+0300

политика

сергей лавров

россия

украина

европа

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Европа пытается отвоевать себе место за столом переговоров по Украине, но учитывая ее позицию, делать ей там нечего, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Европа явно пытается достаточно беспардонно отвоевать себе место за столом переговоров, хотя с позиции, которую она исповедует, - реваншизма и нанесения России стратегического поражения, за столом переговоров, конечно, делать нечего", - сказал Лавров на посольском круглом столе по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.

украина

европа

2025

сергей лавров, россия, украина, европа