13:41 17.09.2025 (обновлено: 14:01 17.09.2025)
 
Количество пользователей платформы Max превысило 35 миллионов человек

Кириенко: число пользователей платформы Max превысило 35 миллионов человек

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Мессенджер Max. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КАЗАНЬ, 17 сен - ПРАЙМ. Количество пользователей национального мессенджера Max превысило 35 миллионов человек, заявил глава VK Владимир Кириенко во время выступления на форуме Kazan Digital Week.
"Многие спрашивают нас, какая у нас идет активная аудитория. Действительно, с начала запуска летом мы регулярно увеличиваем количество зарегистрированных пользователей. На начало этой недели эта цифра превысила 35 миллионов человек. Напомним, буквально в начале июня мы стартовали с значения около 100-200 тысяч. Мы видим большой спрос и мы видим активность привлечения регионов, когда пользователи переходят во всех направлениях - как взрослая аудитория, так и молодая аудитория и школьники", - сказал Кириенко.
Он также рассказал, что сейчас в мессенджере совершается около 15 миллионов звонков ежедневно - этот показатель вырос более чем в 100 раз за последний месяц.
"Высокое качество обеспечено за счет нахождения серверов на территории России, собственных кодов шифрования, а также медиа-серверов, расположенных в удобных форматах агрегации трафика. Мы видим, что сервис как видеозвонков, так и голосовых звонков, групповых чатов становится более популярным", - добавил глава VK.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Мах будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
