https://1prime.ru/20250917/max-862387079.html

Платформа Max вывела тестирование каналов в открытый формат

Платформа Max вывела тестирование каналов в открытый формат - 17.09.2025, ПРАЙМ

Платформа Max вывела тестирование каналов в открытый формат

Национальный мессенджер Мах выходит в открытое тестирование каналов - теперь запустить свой канал могут авторы с аудиторией более 10 тысяч человек, которые... | 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17T14:23+0300

2025-09-17T14:23+0300

2025-09-17T14:23+0300

технологии

россия

роскомнадзор

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860669707_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b555028569dd105db63b541a433d7ddd.jpg

КАЗАНЬ, 17 сен - ПРАЙМ. Национальный мессенджер Мах выходит в открытое тестирование каналов - теперь запустить свой канал могут авторы с аудиторией более 10 тысяч человек, которые зарегистрированы в реестре Роскомнадзора, заявил глава VK Владимир Кириенко во время выступления на форуме Kazan Digital Week. "Я хочу сообщить сегодня, что мы выходим в открытое тестирование - с сегодняшнего дня стартует проект запуска каналов для всех авторов, которые получили отметку "А+". Напомню, что в России это авторы, которые обладают (аудиторией - ред.) больше 10 тысяч подписчиков и подали соответствующую информацию на "Госуслугах", - сказал Кириенко. Он оценил количество каналов, соответствующих этим критериям, в 200 тысяч. "Мы выводим "А+" в первую очередь, поскольку нам важно дать возможность людям сохранить свою подписочную аудиторию, назваться тем же самым именем и ником, под которым люди привыкли находить его в других каналах, и тем самым органично привести в новую аудиторию и взаимодействие на платформу Max", - добавил глава VK. По его словам, сейчас в нацмессенджере представлены более 600 каналов, а общее число подписчиков превышает 5 миллионов. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Мах будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".

https://1prime.ru/20250917/max-862385522.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, роскомнадзор