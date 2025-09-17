https://1prime.ru/20250917/max-862387079.html
Платформа Max вывела тестирование каналов в открытый формат
технологии
россия
роскомнадзор
КАЗАНЬ, 17 сен - ПРАЙМ. Национальный мессенджер Мах выходит в открытое тестирование каналов - теперь запустить свой канал могут авторы с аудиторией более 10 тысяч человек, которые зарегистрированы в реестре Роскомнадзора, заявил глава VK Владимир Кириенко во время выступления на форуме Kazan Digital Week. "Я хочу сообщить сегодня, что мы выходим в открытое тестирование - с сегодняшнего дня стартует проект запуска каналов для всех авторов, которые получили отметку "А+". Напомню, что в России это авторы, которые обладают (аудиторией - ред.) больше 10 тысяч подписчиков и подали соответствующую информацию на "Госуслугах", - сказал Кириенко. Он оценил количество каналов, соответствующих этим критериям, в 200 тысяч. "Мы выводим "А+" в первую очередь, поскольку нам важно дать возможность людям сохранить свою подписочную аудиторию, назваться тем же самым именем и ником, под которым люди привыкли находить его в других каналах, и тем самым органично привести в новую аудиторию и взаимодействие на платформу Max", - добавил глава VK. По его словам, сейчас в нацмессенджере представлены более 600 каналов, а общее число подписчиков превышает 5 миллионов. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Мах будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
