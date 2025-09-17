Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Платформа Max вывела тестирование каналов в открытый формат - 17.09.2025, ПРАЙМ
Платформа Max вывела тестирование каналов в открытый формат
2025-09-17T14:23+0300
2025-09-17T14:23+0300
технологии
россия
роскомнадзор
КАЗАНЬ, 17 сен - ПРАЙМ. Национальный мессенджер Мах выходит в открытое тестирование каналов - теперь запустить свой канал могут авторы с аудиторией более 10 тысяч человек, которые зарегистрированы в реестре Роскомнадзора, заявил глава VK Владимир Кириенко во время выступления на форуме Kazan Digital Week. "Я хочу сообщить сегодня, что мы выходим в открытое тестирование - с сегодняшнего дня стартует проект запуска каналов для всех авторов, которые получили отметку "А+". Напомню, что в России это авторы, которые обладают (аудиторией - ред.) больше 10 тысяч подписчиков и подали соответствующую информацию на "Госуслугах", - сказал Кириенко. Он оценил количество каналов, соответствующих этим критериям, в 200 тысяч. "Мы выводим "А+" в первую очередь, поскольку нам важно дать возможность людям сохранить свою подписочную аудиторию, назваться тем же самым именем и ником, под которым люди привыкли находить его в других каналах, и тем самым органично привести в новую аудиторию и взаимодействие на платформу Max", - добавил глава VK. По его словам, сейчас в нацмессенджере представлены более 600 каналов, а общее число подписчиков превышает 5 миллионов. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Мах будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
технологии, россия, роскомнадзор
Технологии, РОССИЯ, Роскомнадзор
14:23 17.09.2025
 
Платформа Max вывела тестирование каналов в открытый формат

Кириенко: платформа Max выходит в открытое тестирование каналов

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМах
Мах - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Мах. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
КАЗАНЬ, 17 сен - ПРАЙМ. Национальный мессенджер Мах выходит в открытое тестирование каналов - теперь запустить свой канал могут авторы с аудиторией более 10 тысяч человек, которые зарегистрированы в реестре Роскомнадзора, заявил глава VK Владимир Кириенко во время выступления на форуме Kazan Digital Week.
"Я хочу сообщить сегодня, что мы выходим в открытое тестирование - с сегодняшнего дня стартует проект запуска каналов для всех авторов, которые получили отметку "А+". Напомню, что в России это авторы, которые обладают (аудиторией - ред.) больше 10 тысяч подписчиков и подали соответствующую информацию на "Госуслугах", - сказал Кириенко.
Он оценил количество каналов, соответствующих этим критериям, в 200 тысяч. "Мы выводим "А+" в первую очередь, поскольку нам важно дать возможность людям сохранить свою подписочную аудиторию, назваться тем же самым именем и ником, под которым люди привыкли находить его в других каналах, и тем самым органично привести в новую аудиторию и взаимодействие на платформу Max", - добавил глава VK.
По его словам, сейчас в нацмессенджере представлены более 600 каналов, а общее число подписчиков превышает 5 миллионов.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Мах будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
Мессенджер Max - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Количество пользователей платформы Max превысило 35 миллионов человек
13:41
 
ТехнологииРОССИЯРоскомнадзор
 
 
