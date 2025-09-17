Стоимость меди снижается в среду утром

https://1prime.ru/20250917/med-862373292.html
2025-09-17T08:46+0300
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Стоимость меди опускается в среду утром перед выходом решений по денежно-кредитной политике, принятых на сентябрьском заседании Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.37 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,65% - до 4,6635 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,59% - до 10 126,5 доллара, стоимость алюминия выросла на 0,61%, до 2 717 долларов, цинка - увеличилась на 0,44%, до 2 992 долларов. В среду частники рынков будут оценивать итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы США. Возможное смягчение денежно-кредитной политики регулятора может ослабить доллар, что, в свою очередь, поддержит рост котировок меди за счет увеличения спроса на металл со стороны держателей других иностранных валют. Согласно данным CME Group, 96,1% аналитиков ждут понижения учетной ставки на 0,25 процентного пункта, до 4-4,25%, остальные предполагают более сильное снижение - до 3,75-4% годовых.
