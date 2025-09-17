Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Решетников рассказал о новом подходе России по привлечению мигрантов - 17.09.2025
Решетников рассказал о новом подходе России по привлечению мигрантов
Решетников рассказал о новом подходе России по привлечению мигрантов - 17.09.2025, ПРАЙМ
Решетников рассказал о новом подходе России по привлечению мигрантов
Россия продолжит привлекать труд мигрантов, но подходить к этому процессу будет по принципу "приехал - отработал - уехал", сказал министр экономического... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T13:44+0300
2025-09-17T13:44+0300
россия
максим решетников
мигранты
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/76353/34/763533492_0:543:4723:3200_1920x0_80_0_0_d1883c43c666b9e5b7ffef53a2cc0bb9.jpg
СИРИУС, 17 сен - ПРАЙМ. Россия продолжит привлекать труд мигрантов, но подходить к этому процессу будет по принципу "приехал - отработал - уехал", сказал министр экономического развития Максим Решетников на Всероссийской неделе охраны труда. Выступая на сессии "Платформенная экономика и производительность труда как ответ на кадровый дефицит", он отметил, что экономика РФ будет развиваться в условиях трудодефицита, в том числе в силу демографической ситуации. "Привлекать мигрантов, да, разумеется, надо. Но нам предстоит здесь еще закончить тот процесс, который мы начали, когда к миграции мы будем подходить по принципу "приехал - отработал - уехал". То есть все по-честному, люди приезжают из других стран, зарабатывают деньги, получают деньги и уезжают. То есть нам здесь не нужны, так объективно, ни семьи, ни учить мы никого не обязаны - неграждан своей страны - и так далее. Поэтому этот процесс выстраивается, но на миграцию, я думаю, что никто всерьез полагаться так долгосрочно, как бы не готов", - продолжил глава Минэкономразвития. В этих условиях, по его словам, основная задача - и дальше наращивать производительность труда, в том числе за счет вовлечения на рынок труда молодежи, старшего поколения. "Более того, молодежь, которая приходит, она с другими требованиями приходит, она не готова заниматься неинтересным трудом, непроизводительным трудом. Всем хочется гибкий график работы. Многие привыкли к удаленке. И как раз платформенная экономика – это тот ответ на эти вот запросы", - добавил Решетников. Он также напомнил, что ВВП России в 2023-2024 годах рос темпами выше 4% при низкой безработице. "Экономика научилась справляться с вот этими ограничениями, связанными с кадрами. Во многом это связано с тем, что сам характер трудовых отношений, сам рынок труда очень сильно изменился. И в основе этих изменений платформенная экономика, которая позволяет гораздо эффективнее и в больших объемах вовлекать труд в разных формах, и предприятиям приобретать труд в разных формах", - пояснил Решетников. Десятая Всероссийская неделя охраны труда проходит на территории федерального значения "Сириус" с 15 по 18 сентября.
13:44 17.09.2025
 
Решетников рассказал о новом подходе России по привлечению мигрантов

В Госдуму внесли проект о запрете трудовым мигрантам привозить свои семьи
9 сентября, 14:50
 
РОССИЯМаксим РешетниковМигрантыОбщество
 
 
