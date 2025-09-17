https://1prime.ru/20250917/mineraly-862392760.html
США и Киев внесут средства в фонд, инвестирующий в минералы на Украине
США и Киев внесут средства в фонд, инвестирующий в минералы на Украине
2025-09-17T16:26+0300
экономика
сша
украина
мировая экономика
ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. США и Киев внесут по 75 миллионов долларов в совместный фонд реконструкции Украины для инвестиций в критические минералы, углеводороды и инфраструктуру, говорится в заявлении Международной финансовой корпорации развития США (DFC). "Международная финансовая корпорация развития США (DFC) сегодня объявила о выделении 75 миллионов долларов в инвестиционный фонд реконструкции США-Украины… Стартовый капитал DFC будет соответствовать инвестициям украинского правительства, что в итоге составит 150 миллионов долларов", - указано в опубликованном релизе организации. Как уточняется, объявленные вложения должны сформировать стартовый капитал для начала инвестиций в критически важные минералы, углеводороды и связанную с ними инфраструктуру на Украине. "Инвестиции… укрепят цепи поставок природных ресурсов США, а также будут содействовать экономическому росту США, безопасности и инновациям", - добавили в американской корпорации.
сша
украина
