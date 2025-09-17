https://1prime.ru/20250917/mineraly-862392760.html

США и Киев внесут средства в фонд, инвестирующий в минералы на Украине

США и Киев внесут средства в фонд, инвестирующий в минералы на Украине - 17.09.2025, ПРАЙМ

США и Киев внесут средства в фонд, инвестирующий в минералы на Украине

США и Киев внесут по 75 миллионов долларов в совместный фонд реконструкции Украины для инвестиций в критические минералы, углеводороды и инфраструктуру,... | 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17T16:26+0300

2025-09-17T16:26+0300

2025-09-17T16:26+0300

экономика

сша

украина

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/77713/71/777137136_12:0:1489:831_1920x0_80_0_0_7ddc577b09b92f8015b10aedb2c84585.jpg

ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. США и Киев внесут по 75 миллионов долларов в совместный фонд реконструкции Украины для инвестиций в критические минералы, углеводороды и инфраструктуру, говорится в заявлении Международной финансовой корпорации развития США (DFC). "Международная финансовая корпорация развития США (DFC) сегодня объявила о выделении 75 миллионов долларов в инвестиционный фонд реконструкции США-Украины… Стартовый капитал DFC будет соответствовать инвестициям украинского правительства, что в итоге составит 150 миллионов долларов", - указано в опубликованном релизе организации. Как уточняется, объявленные вложения должны сформировать стартовый капитал для начала инвестиций в критически важные минералы, углеводороды и связанную с ними инфраструктуру на Украине. "Инвестиции… укрепят цепи поставок природных ресурсов США, а также будут содействовать экономическому росту США, безопасности и инновациям", - добавили в американской корпорации.

https://1prime.ru/20250915/ukraina-862302922.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, мировая экономика