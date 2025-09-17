Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США и Киев внесут средства в фонд, инвестирующий в минералы на Украине - 17.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250917/mineraly-862392760.html
США и Киев внесут средства в фонд, инвестирующий в минералы на Украине
США и Киев внесут средства в фонд, инвестирующий в минералы на Украине - 17.09.2025, ПРАЙМ
США и Киев внесут средства в фонд, инвестирующий в минералы на Украине
США и Киев внесут по 75 миллионов долларов в совместный фонд реконструкции Украины для инвестиций в критические минералы, углеводороды и инфраструктуру,... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T16:26+0300
2025-09-17T16:26+0300
экономика
сша
украина
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/77713/71/777137136_12:0:1489:831_1920x0_80_0_0_7ddc577b09b92f8015b10aedb2c84585.jpg
ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. США и Киев внесут по 75 миллионов долларов в совместный фонд реконструкции Украины для инвестиций в критические минералы, углеводороды и инфраструктуру, говорится в заявлении Международной финансовой корпорации развития США (DFC). "Международная финансовая корпорация развития США (DFC) сегодня объявила о выделении 75 миллионов долларов в инвестиционный фонд реконструкции США-Украины… Стартовый капитал DFC будет соответствовать инвестициям украинского правительства, что в итоге составит 150 миллионов долларов", - указано в опубликованном релизе организации. Как уточняется, объявленные вложения должны сформировать стартовый капитал для начала инвестиций в критически важные минералы, углеводороды и связанную с ними инфраструктуру на Украине. "Инвестиции… укрепят цепи поставок природных ресурсов США, а также будут содействовать экономическому росту США, безопасности и инновациям", - добавили в американской корпорации.
https://1prime.ru/20250915/ukraina-862302922.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77713/71/777137136_196:0:1304:831_1920x0_80_0_0_bd5a946d5e99d2608a20116fe9f181d9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, мировая экономика
Экономика, США, УКРАИНА, Мировая экономика
16:26 17.09.2025
 
США и Киев внесут средства в фонд, инвестирующий в минералы на Украине

США и Киев внесут 150 млн долларов в фонд, инвестирующий в минералы на Украине

© fotolia.com / YuI%Флаги США и Украины
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
%Флаги США и Украины. Архивное фото
© fotolia.com / YuI
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. США и Киев внесут по 75 миллионов долларов в совместный фонд реконструкции Украины для инвестиций в критические минералы, углеводороды и инфраструктуру, говорится в заявлении Международной финансовой корпорации развития США (DFC).
"Международная финансовая корпорация развития США (DFC) сегодня объявила о выделении 75 миллионов долларов в инвестиционный фонд реконструкции США-Украины… Стартовый капитал DFC будет соответствовать инвестициям украинского правительства, что в итоге составит 150 миллионов долларов", - указано в опубликованном релизе организации.
Как уточняется, объявленные вложения должны сформировать стартовый капитал для начала инвестиций в критически важные минералы, углеводороды и связанную с ними инфраструктуру на Украине.
"Инвестиции… укрепят цепи поставок природных ресурсов США, а также будут содействовать экономическому росту США, безопасности и инновациям", - добавили в американской корпорации.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Украина показала США потенциальные месторождения по соглашению о недрах
15 сентября, 15:18
 
ЭкономикаСШАУКРАИНАМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала