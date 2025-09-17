Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин сообщил об успешной выплате первой зарплаты в цифровых рублях - 17.09.2025
Минфин сообщил об успешной выплате первой зарплаты в цифровых рублях
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Казначейство осуществило первую выплату зарплаты в цифровых рублях, ее получил госслужащий, сообщает Минфин РФ, подчеркивая, что выплаты будут проводиться в цифровых рублях только при желании получателей. "Первый бюджетный платёж в цифровых рублях успешно завершен. Казначейство России осуществило первую выплату заработной платы в цифровых рублях лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации. Эксперимент по внедрению цифрового рубля в бюджетный процесс проводится совместно с Минфином России и Банком России", - говорится в материалах на сайте министерства. С 1 января 2026 года Казначейство России и ЦБ обеспечат возможность проведения операций со счетом цифрового рубля, напомнили в Минфине. С помощью цифрового рубля можно будет осуществлять перечисления средств в бюджеты бюджетной системы РФ, различные выплаты за счет средств федерального бюджета. "Отмечаем, что выплаты из бюджета будут проводиться в цифровых рублях только при желании получателей", - указывается в материалах. В России принят закон о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс. Он дополняет Бюджетный кодекс понятием "счет цифрового рубля Федерального казначейства", дает его определение и устанавливает особенности использования. Такой счет по закону открывается казначейству оператором платформы цифрового рубля, то есть Банком России, а его обслуживание будет бесплатным. Как ранее сообщал Минфин, в текущем году использование цифрового рубля планируется при исполнении федерального бюджета по перечню расходов, который определит правительство РФ (по согласованию с Банком России). После этого, с 1 января, цифровой рубль будет использоваться при перечислении поступлений в бюджеты бюджетной системы РФ и переводе денежных средств федеральным бюджетным и автономным учреждениям. А с 1 июля 2027 года изменения будут распространены на операции со средствами всех бюджетов бюджетной системы РФ.
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Казначейство осуществило первую выплату зарплаты в цифровых рублях, ее получил госслужащий, сообщает Минфин РФ, подчеркивая, что выплаты будут проводиться в цифровых рублях только при желании получателей.
"Первый бюджетный платёж в цифровых рублях успешно завершен. Казначейство России осуществило первую выплату заработной платы в цифровых рублях лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации. Эксперимент по внедрению цифрового рубля в бюджетный процесс проводится совместно с Минфином России и Банком России", - говорится в материалах на сайте министерства.
С 1 января 2026 года Казначейство России и ЦБ обеспечат возможность проведения операций со счетом цифрового рубля, напомнили в Минфине. С помощью цифрового рубля можно будет осуществлять перечисления средств в бюджеты бюджетной системы РФ, различные выплаты за счет средств федерального бюджета.
"Отмечаем, что выплаты из бюджета будут проводиться в цифровых рублях только при желании получателей", - указывается в материалах.
В России принят закон о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс. Он дополняет Бюджетный кодекс понятием "счет цифрового рубля Федерального казначейства", дает его определение и устанавливает особенности использования. Такой счет по закону открывается казначейству оператором платформы цифрового рубля, то есть Банком России, а его обслуживание будет бесплатным.
Как ранее сообщал Минфин, в текущем году использование цифрового рубля планируется при исполнении федерального бюджета по перечню расходов, который определит правительство РФ (по согласованию с Банком России).
После этого, с 1 января, цифровой рубль будет использоваться при перечислении поступлений в бюджеты бюджетной системы РФ и переводе денежных средств федеральным бюджетным и автономным учреждениям. А с 1 июля 2027 года изменения будут распространены на операции со средствами всех бюджетов бюджетной системы РФ.
Цифровой рубль - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
В РАН оценили темпы распространения цифрового рубля в России
8 сентября, 09:50
 
ЭкономикаЦИФРОВОЙ РУБЛЬРФМинфинБанк России
 
 
