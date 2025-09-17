В Минпромторге рассказали о режиме налогообложения для компаний РФ в Египте

https://1prime.ru/20250917/minpromtorg-862370400.html

КАИР, 17 сен - ПРАЙМ. Режим налогообложения и таможенных пошлин для российских компаний-участников Российской промышленной зоны (РПЗ) в Египте является уникальным, он закреплён в межправительственном соглашении и не подлежит изменению в течение 49 лет - на этот срок взят в аренду участок под зону, заявил замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов. В понедельник-вторник российская делегация бизнесменов и представителей торгово-промышленных палат во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком совершила визит на площадку российской промзоны в Египте. "В течение текущего года мы согласовали с египетской стороной абсолютно все условия размещения производств на территории Египта. Зона будет размещена в городе Айн-Сохна, это Суэцкий залив Красного моря, южная часть Суэцкого канала. Прекрасное логистическое расположение", - заявил Чекушов журналистам по итогам визита. Он отметил, что все участники бизнес-миссии отметили полную оснащённость инфраструктурой и прекрасные подъездные пути - автомобильную трассу Суэц-Хургада, к которой примыкает земельный участок, и железнодорожные пути. "Полностью все инженерные коммуникации подведены к территории границы земельного участка. И надо сказать, что тот режим налогообложения и взимания таможенных пошлин, он, конечно, уникальный для наших российских резидентов, он закреплён в межправительственном соглашении и не подлежит изменению в течение 49 лет. Именно на такой срок мы взяли в пользование земельный участок на территории Суэцкой зоны", - заявил Чекушов. По его словам, проект уже переходит в активную практическую плоскость. "Мы уверены, что с каждым днем интерес бизнеса будет только расти", - добавил он. Первый из двух земельных участков РПЗ площадью 50 гектаров располагается в северо-восточной части Экономической Зоны Суэцкого канала в районе города Айн-Сохна. Работа по созданию РПЗ ведется в рамках национального проекта РФ "Международная кооперация и экспорт". Основная цель – создание промышленной инфраструктуры для российских экспортно ориентированных компаний, увеличение товарооборота высокотехнологичной продукции с Арабской Республикой Египет и обеспечение поставок российской продукции на рынки третьих стран, имеющих с Египтом торговые соглашения. Для резидентов РПЗ предусмотрено полное освобождение от уплаты пошлин на все компоненты, импортируемые для производства резидентов, при условии, что конечная продукция предназначена для экспорта. Также резидентство в РПЗ предусматривает нулевой налог на землю.

